Caio Castro e Grazi Massafera trocam selinho em bastidores de gravação

20/01/2020 | 08:10



Não tem mais como esconder! Caio Castro e Grazi Massafera não comentam publicamente sobre o envolvimento que possuem, no entanto, também não escondem mais no ambiente de trabalho que estão mesmo em um romance para lá de intenso!

No último domingo, dia 19, um vídeo do ator dando um selinho na loira viralizou entre os fã-clubes dos artistas. Grazi foi gravar uma campanha publicitária e recebeu uma visita de Caio. Nos bastidores, eles conversaram e trocaram um selinho, que foi filmado e amplamente divulgado nas redes sociais.

Caio ainda esteve ao lado da amada em outro momento do fim de semana. O ator Lúcio Mauro Filho, que interpreta o personagem Mario na novela Bom Sucesso, publicou no Instagram uma foto de um encontro do elenco da trama, que chega ao fim na semana que vem. Na foto, Grazi, que interpreta a protagonista Paloma, aparece ao lado de Caio Castro.

Uma novela que começa sua história num carnaval e termina sua trajetória da mesma forma, na ficção e na vida real.Bom Sucesso é a vitória da alegria. Em um dos anos mais duros da história recente, usamos como antídoto para todos os males, o afeto, a amizade, o amor a arte, a cultura e acima de tudo à liberdade. Que gente linda que não para de se orgulhar! Avante Bom Sucesso, que não acabou ainda e teremos mais chances de fazer rir e emocionar! A sorrir eu pretendo levar a vida..., escreveu Lúcio Mauro na legenda da publicação.