São Bernardo FC traz artilheiro Zé Carlos

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



18/01/2020 | 00:01



Careca, Ney Mineiro, Fernando Baiano, Alvinho e agora Zé Carlos. O experiente centroavante de 36 anos foi contratado para ser o homem-gol do São Bernardo FC no Campeonato Paulista da Série A-2. Artilheiro por onde passou, o jogador é uma das principais peças do técnico Marcelo Veiga, com a função de empurrar a bola às redes e ajudar o Tigre na busca pelo acesso.



Dono de extenso currículo, rodou o mundo. Começou no Corinthians-AL, defendeu o Porto B e o Vizela, ambos de Portugal, passou pelo CRB-AL pelo menos três vezes (inclusive disputou a última Série B pelo time de Alagoas), jogou no Ulsan Hyunda e no Jeonbuk Motors, ambos da Coreia do Sul, Ponte Preta, Paulista, Cruzeiro, Portuguesa, Gamba Osaka, do Japão, Changchun Yatai, da China, Al Sharjah e Ajman, dos Emirados Árabes, Fortaleza, Paraná, e fez muito sucesso com a camisa do Criciúma – a ponto de na temporada 2012 ter marcado 41 gols em 45 jogos pelo clube catarinense; no total, foram 109 partidas e 67 tentos, sendo o terceiro maior artilheiro da história daquele Tigre. Ou seja, Zé Carlos já está acostumado a brilhar com a camisa aurinegra.



O atacante foi um dos 24 reforços já regularizados pelo São Bernardo FC para a Série A-2. Entre os atletas trazidos para servir às orientações de Marcelo Veiga estão o zagueiro Leandro Amaro, o volante Willian Magrão e os meias Léo Jaime e Helton Luiz. Experientes, todos eles deverão formar uma espinha dorsal aurinegra.



A estreia do Tigre no segundo nível do futebol paulista será na quarta-feira, às 20h, no Estádio 1º de Maio, contra o São Bento. O time ficará hospedado e treinando em Atibaia, no CT do ex-jogador Marcelinho Carioca, e virá à região apenas para jogar.