Terminal de ônibus recebe campanha sobre saúde mental

Da Redação



18/01/2020 | 00:01



O Terminal Metropolitano Santo André Leste receberá, na segunda-feira, evento especial ligado ao Janeiro Branco, mês de conscientização da saúde mental para melhoria da qualidade de vida. A ação é fruto de parceria entre a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e o núcleo de estudo e pesquisa em sociopsicodrama. Das 10h às 14h, os passageiros serão alertados sobre a importância e os cuidados com o bem-estar emocional.

Na atividade, psicodramatistas e psicólogos vão interagir com o público por meio de atividades relacionadas ao tema Quem Cuida da Mente, Cuida da Vida. Haverá exposições de fotos, banners explicativos e dinâmicas com os passageiros. A ideia é mostrar aos passageiros que o diálogo e a comunicação podem ajudar a solucionar os problemas afetivos. Segundo a presidente do instituto, Madalena Cabral Rehder, o evento é voltado para o cuidado dos relacionamentos e afetos em busca de uma vida mais saudável e responsável.

De acordo com dados publicados em 2018 pela OMS (Organização Mundial da Saúde), 9,3% da população brasileira (cerca de 18 milhões de pessoas) sofrem algum transtorno relacionado à ansiedade. </CW>