SescTV exibe documentário sobre cantora Elza Soares hoje

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



18/01/2020 | 07:00



É com o coração aberto que a cantora carioca Elza Soares, 82 anos, fala de sua vida, suas forças e fraquezas. Tudo é contado no documentário My Name Is Now, Elza Soares, que ganha exibição hoje, a partir das 22h, na grade do canal SescTV, que também pode ser acessado pelo site www.sesctv.org.br.

Com direção assinada por Elizabete Martins Campos, a obra une música e poesia para narrar a caminhada da artista. Elza aproveita para falar de suas vitórias e também das dificuldades que enfrentou ao longo da vida. E para se definir, afirma: “Sou negra, índia, samba, jazz, blues, funk, rock, bossa nova, rap, soul e funk; o sagrado e o profano; bendita e maldita”.

A emoção toma conta do documentário quando ela lembra de sua mãe, Rosária, do pai, Avelino, e também de seus cinco irmãos. A cantora aproveita ainda para falar da perda de seus quatro filhos e do relacionamento com o ex-jogador de futebol Manoel dos Santos, o Garrincha.

Músicas como Menina de Onde Você Vem (Elza Soares); Lama (Aylce Chaves & Paulo Marques); Lata d’Água na Cabeça (Elza Soares); Eu Não Sou Nada (Chico Buarque); Volta Por Cima (Paulo Vanzolini); Se Acaso Você Chegasse (Lupicínio Rodrigues & Felizberto) e Samba Triste (Elza Soares) ilustram a trilha do documentário.