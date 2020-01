Atende Fácil Saúde de S.Caetano vai demandar R$ 12,6 mi em investimento

Da Redação

A Prefeitura de São Caetano oficializou a contratação de empresa que ficará responsável pela construção do Atende Fácil Saúde, que será erguido na esquina da Avenida Goiás com a Avenida Senador Roberto Simonsen, no Centro. A responsável pela obra será a Construtora Ubiratan Ltda, que ofereceu proposta no valor de R$ 12,6 milhões pelo projeto. Ela terá 180 dias para terminar a estrutura – ou seja, precisará entregar o equipamento até julho deste ano. A projeção inicial da Prefeitura era despender R$ 18 milhões.

O Atende Fácil Saúde é uma das bandeiras do governo do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB). A intenção do tucano é reunir em um único local centro de especialidades, centro de diagnósticos, centro de geriatria e farmácia 24 horas. A estimativa do Palácio da Cerâmica é atender 10 mil pessoas por mês quando o prédio estiver à disposição da população.

Para executar o projeto, a Prefeitura recorreu a uma linha de financiamento da Desenvolve SP, agência de fomento do governo estadual. Em novembro, a Câmara autorizou a administração de Auricchio a pleitear R$ 12 milhões junto à instituição – houve articulação do deputado estadual Thiago Auricchio (PL) para viabilizar o recurso.

À ocasião, Auricchio comentou o que espera do Atende Fácil Saúde. “Nosso intuito é proporcionar aos cidadãos a possibilidade de, em um único lugar, realizar consultas com médicos especialistas e os exames por eles solicitados, além do acesso ao medicamento prescrito. Com a medida, espera-se realizar diagnósticos mais precocemente, alcançando melhores resultados para o paciente e otimizando os custos de tratamento.”