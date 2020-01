Isis Valverde publica texto em homenagem ao pai: Só desejava mais um abraço

15/01/2020 | 09:10



Isis Valverde quebrou o silêncio sobre a morte do pai, Rubens Valverde, que aconteceu no domingo, dia 12 de janeiro, após ele sofrer um infarto enquanto realizava uma trilha de moto em Aiuruoca, cidade natal da família em Minas Gerais.A atriz publicou fotos no Instagram Stories ao lado de Rubens e apenas escreveu Meu Amor na legenda das publicações. Agora, Isis divulgou novos cliques ao lado do pai e escreveu um texto emocionante em homenagem a ele.

Desde pequena tive ao meu lado um super- herói e desde que me sei por gente, estes, não morrem. São de aço!! Ele mesmo me dizia que jamais ficava doente e tinha uma saúde de ferro. Pois é... descobri a pouco, que os super-homens também adormecem para sempre e na maioria das vezes se vão como pássaros deixando um enorme vazio nos que ficam. Minha palavra hoje pra vc pai é ORGULHO. Orgulho do pai maravilhoso que me ensinou tudo que sei e fez parte do que me trouxe até aqui, orgulho do cidadão e profissional que você foi pra Aiuruoca, do filho atencioso, irmão parceiro e tio acessível. Tenho orgulho de tudo que você construiu, sua garra me inspira até hoje, diz o início do texto.

A atriz ainda falou sobre a morte ter acontecido de forma repentina:

Mas aí de repente, me levam você. Em uma tarde de domingo, me arrancaram de você violentamente. Ainda me pergunto porque foi desta forma sua partida, repentina e surpreendente . Te amo tanto e só desejava mais um abraço, sei que não será possível e me contento com as inúmeras lembranças maravilhosas com as quais seguirei adiante. TE AMO MEU AMADO PAI! Deus te receba em seus braços.Obs : Muito obrigada pelo apoio de todos!, continuou.

Por fim, Isis dividiu com os seguidores um texto já bastante conhecido na internet em que fala sobre a morte:

A morte não é nada.Eu somente passeipara o outro lado do Caminho. Eu sou eu, vocês são vocês.O que eu era para vocês,eu continuarei sendo.Me dêem o nomeque vocês sempre me deram,falem comigocomo vocês sempre fizeram.Vocês continuam vivendono mundo das criaturas,eu estou vivendono mundo do Criador.Não utilizem um tom soleneou triste, continuem a rirdaquilo que nos fazia rir juntos.Rezem, sorriam, pensem em mim.Rezem por mim.Que meu nome seja pronunciadocomo sempre foi,sem ênfase de nenhum tipo. Sem nenhum traço de sombraou tristeza.A vida significa tudoo que ela sempre significou,o fio não foi cortado.Porque eu estaria forade seus pensamentos,agora que estou apenas forade suas vistas?Eu não estou longe,apenas estoudo outro lado do Caminho?Você que aí ficou, siga em frente,a vida continua, linda e belacomo sempre foi, finalizou ela.

Na publicação, Isis aparece dando um beijo no rosto do pai no dia de seu casamento com o modelo André Resende. Em outro clique, pai e filha aparecem juntinhos quando a atriz ainda era criança.

Rosalba Nable, mãe de Isis, também compartilhou uma nova publicação em homenagem a Rubens. A postagem exibe a frase: Termina uma vida, nasce uma saudade!