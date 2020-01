Prefeitura de S.Bernardo abre edital para concessão do 1º de Maio

Raphael Rocha

14/01/2020 | 23:30



A Prefeitura de São Bernardo publicou ontem que foi aberto processo de seleção de empresa que ficará responsável pela gestão do Estádio 1º de Maio, localizado na região central da cidade. O edital com prazos e obrigações da futura parceira não foi publicado no site oficial da administração até o fechamento desta edição.



O governo Orlando Morando (PSDB) vai acolher envelopes com propostas até o dia 4 de março.



Em novembro, a Câmara de São Bernardo aprovou projeto de lei que autorizava a Prefeitura a conceder à iniciativa privada a gestão do emblemático Estádio 1º de Maio. O texto liberava contrato de até 30 anos.



Por nota, “a Prefeitura de São Bernardo informa que a publicação do edital que trata da concessão do Estádio 1º de Maio à iniciativa privada está dentro do prazo legal para publicação no site da Prefeitura”. “O documento será divulgado em breve com todos os detalhes sobre tempo de concessão, valores, entre outras informações”, comentou o Paço, sem detalhar o dia exato em que o edital será publicado.



No início do mandato, Morando admitiu a possibilidade de transferir a algum parceiro privado a gestão do Estádio 1º de Maio, sob argumento de economia de R$ 40 mil ao mês. Atualmente é a Prefeitura quem está responsável pela manutenção da praça esportiva e ela aluga o espaço para times treinarem e jogarei no local – até o mandato de Luiz Marinho (PT), havia parceria com o São Bernardo FC.



BAETÃO

Outra localidade esportiva que será gerida por uma empresa privada é o Estádio Municipal Giglio Portugal Pichinin, conhecido como Estádio do Baetão.



Proposta da Gool Soccer Consultoria Ltda foi homologada pela Prefeitura de São Bernardo, que aguarda apenas prazos burocráticos para ratificar o contrato.



O dono da Gool Soccer é Leandro Unzueta, empresários de jogadores de futebol e que tem parceria com a direção do EC São Bernardo.