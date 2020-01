Dudu Lima reforça o EC São Bernardo para Série A-3

Dérek Bittencourt



14/01/2020 | 15:14



Depois do atacante Raul, o EC São Bernardo trouxe mais um reforço bastante identificado com o rival, o Tigre. Desta vez o volante Dudu Lima, 30 anos, foi anunciado como peça para o técnico Renato Peixe no Campeonato Paulista da Série A-3. Aliás, os três citados (Raul, Dudu e Peixe) são ídolos do São Bernardo FC e agora vestem preto e branco.

Depois de cinco temporadas na Europa (jogou na Grécia e no Chipre), o meio-campista espera ser feliz novamente na cidade. "É um prazer voltar para a cidade de São Bernardo, agora pelo Cachorrão. Tenho uma expectativa ótima, quero me adaptar o mais rápido possível no clube. Com isso, vou ajudar meus companheiros para conseguirmos o objetivo principal, que é o acesso", declarou.

Apesar de encontrar na Série A-3 adversários de muita tradição, Dudu Lima indicou que as atenções são-bernardenses deverão estar voltadas à própria equipe. "Neste momento, as outras equipes não importam para a gente. O que faz diferença é nosso elenco se entrosar rapidamente e atender os pedidos do técnico Renato Peixe", concluiu.



Pelo São Bernardo FC, Dudu Lima foi campeão da Série A-2 do Paulista em 2012 e campeão da Copa Paulista em 2013, além de ter disputado a elite estadual.