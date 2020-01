A função do verdadeiro líder

Do Diário do Grande ABC



13/01/2020 | 11:25



Quem é dono do próprio negócio sabe da responsabilidade que é administrar uma empresa. São funcionários, fornecedores, clientes e inúmeras outras pessoas que são impactadas pelo negócio.



Mas o que muitos empresários não sabem é que essas pessoas esperam algo em troca, algo que vai muito além de resultados. Essas pessoas querem uma confirmação de que seu esforço está na direção certa.



Liderar não é apenas dar ordens. O bom líder é aquele que deixa claro – para a equipe, para os clientes e para o mundo – que o trabalho que é feito hoje terá algum sentido no futuro, mesmo que isso ainda seja difícil de visualizar no momento atual.



Antoni Gaudí, arquiteto espanhol mundialmente conhecido por suas criações, entre elas o Templo Expiatório da Sagrada Família, localizado na Espanha, idealizou obra tão incrível que nem em vida seria capaz de terminá-la e até hoje, 93 anos após sua morte, a obra ainda não foi finalizada.

Isso não seria possível sem seu perfil de liderança: argumentar que o propósito daquela obra era tão importante que seria capaz de transcender o tempo e a vida daqueles que participaram de sua construção.



Pessoas trabalharam anos por um projeto que nunca veriam pronto. Eles sabiam disso, mas acreditaram em Gaudí porque ele e seu projeto os inspiravam.

Esse é o principal exemplo do que eu chamo de ‘visão de arquiteto’. Na vida, a gente se depara com três tipos de pessoas: os pedreiros, os mestres de obra e os arquitetos.



O pedreiro é a pessoa presa na parte técnica da coisa. Ele diz que sua função é empilhar tijolos para construir uma parede, algo vago e genérico. O mestre de obras, por sua vez, diz que está construindo uma igreja, sua visão é um pouco mais ampla do que está sendo feito ali.

Já o arquiteto, com visão estratégica, consegue ver o todo. Ele vê um terreno baldio e sabe que dali 100 anos existirá igreja incrível que pessoas do mundo inteiro vão querer ver o que idealizou.



Por isso é tão importante espalhar a visão que você tem do seu negócio: isso é papel de líder. Esse poder de inspirar as pessoas é o que faz com que elas sejam fiéis ao que você faz.



Com a ‘visão de arquiteto’ é possível comunicar ao mundo o propósito por trás do seu negócio, inspirando cada vez mais pessoas a acreditarem no seu objetivo e atraindo legião de fãs para fazerem parte do seu movimento.

Pedro Superti é especialista em marketing de diferenciação, criador do Fator X e fundador e CEO da empresa Para o Alto e Avante.

Política na escola

Parabéns ao vereador de Ribeirão Pires e professor da Etec (Escola Técnica) de Rio Grande da Serra Amaury Dias e aos seus 30 alunos, que conseguiram aprovar na Câmara quatro dos 12 projetos preparados por eles durante aulas de ética e cidadania. Quando li a reportagem, com título ‘Estudantes da Etec de Rio Grande emplacam projetos na Câmara da cidade’ (Política, dia 2), resolvi escrever esta carta para cumprimentar o amigo e antigo colega de trabalho pela iniciativa de ensinar política na prática aos seus alunos. Segundo a reportagem, os estudantes conseguiram aprovar projeto de coleta de pilhas; medidas em semana de combate ao preconceito LGBT; programa de combate a pichações, grafites, anúncios em muros; e a proibição de utilizar vias públicas, praças, parques e jardins para realização de bailes funk ou qualquer tipo de evento musical não autorizado. Os quatro projetos foram aprovados por unanimidade.

Hildebrando Pafundi

São Caetano

Calote

É simplesmente inacreditável o que li neste prestigioso e sério Diário: a notícia de que a Prefeitura de Diadema tenta cobrar, há um ano, dívidas do vereador Audair Leonel referentes a três multas de trânsito e três pendências com o serviço funerário municipal (Política, dia 8). A cobrança do débito, que chega a cerca de R$ 2.500, já está em execução, mas a alegação do Judiciário é a de que o vereador caloteiro não foi encontrado em seu domicílio residencial. Acho que faltou um pouco de iniciativa do Judiciário, que, não encontrando Leonel no endereço, deveria fazer com que a intimação fosse entregue em uma quinta-feira, a partir das 14h, durante sessão ordinária da Câmara. Ou, como diz a reportagem, que se tentasse procurar o devedor em seu gabinete fixo, sala 11 da sede do Poder Legislativo. Quanto às justificativas dadas pelo vereador, que recebe cerca de R$ 10 mil mensais, além de 13º salário, parecem esfarrapadas. Resumindo: se o devedor fosse trabalhador, aposentado ou mesmo desempregado, com certeza o mesmo já teria sido localizado e citado pelo Poder Judiciário. Mas, infelizmente, isso é Brasil. Pasmem!

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema

É a hora!

Chegou a hora de usar as urnas para escolher políticos comprometidos, capacitados, preparados para tratar com o bem público e com coragem de sobra para trabalhar pela população, e não mais de seus desejos particulares, amigáveis e familiares. É preciso continuar contribuindo para o desenvolvimento do Brasil, dos Estados e para o crescimento econômico. Mas para que tudo isso se efetive precisamos da ajuda de todos. A população pode colaborar fiscalizando os equipamentos públicos, apontando demandas e dialogando com seus políticos, cobrando melhor atuação e sugerindo ações que tenham impacto na vida da comunidade. Afinal, sociedade mais justa, mais transparente, mais honesta e melhor se faz com a participação de todos. Que neste ano a gente tenha ainda mais motivos para nos orgulhar do nosso País e que todos tenham ano repleto de prosperidade e crescimento sustentável.

Turíbio Liberatto

São Caetano

Fundão eleitoral

Prezado pré-candidato, caso seu partido tenha votado, integral ou parcialmente, a favor do fundão eleitoral, e mesmo que você jure que não se utilizará desse recurso financeiro em sua campanha, não conte com meu voto nas próximas eleições.

Vanderlei A. Retondo

Santo André

Cadê o Queiroz?

Já estamos entrando na segunda quinzena do ano e, como perguntar não ofende, como andam as investigações sobre Fabrício Queiroz, o ex-assessor do senador pelo Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro, filho ‘01’ do presidente Bolsonaro. Estamos ansiosos aguardando a conclusão das investigações!

Thiago Scarabelli Sangregorio

São Bernardo

Antes e agora

Antes no Brasil o litro tinha 1.000 ml. Hoje, 993 ml, 987 ml. E, o quilo, 930 g, 985 g. E assim por diante. Nesta democracia, tão elogiada e defendida por políticos e sanguessugas da Nação, usam e fazem de palhaço o consumidor, que paga por tudo malfeito e desonesto. Acabo de substituir fogão comprado em junho de 1990 (tenho manual e nota fiscal) por outro moderno, sem a mesma qualidade. É fraco, totalmente aberto em baixo, irradia muito calor em toda volta, com grelhas individuais escorregadias e dançantes, desaconselhando uso de panelas pequenas e vem com entrada do gás apenas pela direita. Diferentemente do antigo, não há opção pela esquerda e não posso cruzar a mangueira por trás. O manual traz tantos alertas que entendi ser perigoso usá-lo e ter feito péssima troca. Mesmo assim, vem com o ‘recomendável’ selo do Inmetro. Em razão disso, por precaução não vou me desfazer do antigo.

Nilson Martins Altran

São Caetano

Impeachment nele!

Aberração e afronta aos limites razoáveis e constitucionais o presidente Bolsonaro propor subsídios no valor de R$ 30 milhões nas contas de energia elétrica de templos religiosos em troca de votos para criação de seu partido. Consumidores urbanos já pagam o dobro da tarifa dos consumidores rurais justamente para subsidiar a produção de alimentos e nada recebem em contrapartida. Bolsonaro deveria ter proposto reduzir tarifas de energia elétrica para hospitais, asilos e instituições que cuidam dos desfavorecidos ao invés de buscar fortalecer seu projeto tirânico. Câmara e Senado devem deliberar sobre o impeachment dele para impedir que suas sandices coloquem em risco a segurança nacional.

Daniel Marques

Virginópolis (MG)

As cartas para esta seção devem ser encaminhadas pelos Correios (Rua Catequese, 562, bairro Jardim, Santo André, CEP 09090-900) ou por e-mail (palavradoleitor@dgabc.com.br). Necessário que sejam indicados nome e endereço completos e telefone para contato. Não serão publicadas ofensas pessoais. Os assuntos devem versar sobre temas abordados pelo jornal. O Diário se reserva o direito de publicar somente trechos dos textos.