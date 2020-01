Obituário - 13 de janeiro de 2020

Ademir Médici

Do Diário do Grande ABC



13/01/2020 | 11:14



DIÁRIO DO GRANDE ABC



Segunda-feira, 13 de janeiro de 2020

www.dgabc.com.br/obituarios

SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, 9 de janeiro

Josefa Oliveira da Silva, 88. Natural de Tanque d’Arca (AL). Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedrolina da Silva Coelho, 76. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Silvana, em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Iolanda Franco Rios, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Urias Cândido de Oliveira, 82. Natural de Monte Aprazível (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 9. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Luana Martins Atanazio, 35. Natural de Santo André. Residia no Centro de São Bernardo. Autônoma. Dia 9, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.



Santo André, sexta-feira, 10 de janeiro

José Rodrigues Teodosio, 96. Natural de Portugal. Residia em Santo André. Dia 10, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Ercília Caetano de Barros Doné, 93. Natural de Santo Antonio de Posse (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Pensionista. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Regina Liberatore Vergueiro, 83. Natural de Salto (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Raphael Andrade, 82. Natural de Queimadas (BA). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Isabel Bellato de Almeida, 76. Natural de Primeiro de Maio (PR). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vergilio Eduardo Andreoli, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Silvio Luiz Cattai, 62. Natural de São Caetano. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Edite Rossetti Santos Zerrenner, 56. Natural de Santo André. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Vendedora. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida de Barros Correa, 56. Natural de Aramirim, em Açucena (MG). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Diarista. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos Roberto de Cabral Oliveira, 38. Natural de Mauá. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Pensionista. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wesley Pereira da Costa, 23. Natural de São Caetano. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Auxiliar de produção. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Giovanna Bastos Cardeal, 15. Natural de Mauá. Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Estudante. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sábado, 11 de janeiro

Maria Lodi Salgado, 102. Natural de Pirassununga (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Yokiko Miyagui, 98. Natural de Miracatu (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Marques Filho, 91. Natural de Santo Antonio do Amparo (MG). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Áurea Fidalgo Sarno, 90. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 11. Jardim da Colina.

Maria Aparecida Furlanette Silvério, 83. Natural de Jaú (SP). Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Pensionista. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Terezinha Campos Ferreira, 82. Natural de Senhora dos Remédios (MG). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Rodrigues da Silva, 80. Natural de Lajedo (PE). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Senhora dos Santos, 63. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, domingo, dia 12 de janeiro

José da Costa Araujo, 69. Natural de Nossa Senhora das Dores (SE). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Samir Magretti Nadai, 58. Natural de Penápolis (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quarta-feira, dia 8 de janeiro

Eurides Faria Lúcio, 78. Natural de Jacarezinho (PR). Residia em São Paulo (SP). Dia 8, em São Bernardo. Cemitério São Luiz, em Santo Amaro, São Paulo (SP).

Benedita Paulino Lins, 71. Natural de Rio Largo (AL). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quinta-feira, dia 9 de janeiro

Maria Dominguez, 99. Natural da Espanha. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Matilde Maria de Jesus, 92. Natural de Dário Meira (BA). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 9. Memorial Phoenix, em Santo André.

Terezinha Esteves, 91. Natural de Cerqueira Cesar (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Arlindo Porto, 86. Natural de Matão (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 9, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Durvalina de Oliveira Souza, 83. Natural de Açucena (MG). Residia em Santo André. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Cícero Rodrigues, 82. Natural de Piranga (MG). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Dilma Gonçalves de Oliveira, 76. Natural de São Sebastião do Paraíso (MG). Residia em Nova Baeta, São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Vandete de Almeida, 73. Natural de Garanhuns (PE). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério da Paulicéia.

Celina Magri, 68. Natural de Penápolis (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.



São Bernardo, sexta-feira, dia 10 de janeiro

Sebastião Colina, 93. Natural de Bocaina (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis, em Santo André.

José Emílio Sabatini, 82. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Laudelina Pereira da Silva, 65. Natural do Estado de Mins Gerais. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Maria Gonçalves dos Santos, 62. Natural de São Felipe (BA). Residia no Novo Parque, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Josete Barbosa da Silva, 57. Natural do Recife (PE). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Cledson Veroneze, 50. Natural de Diadema. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Jaboticabal (SP).



São Bernardo, sábado, dia 11 de janeiro

Rina Ghilardi Giusti, 86. Natural da Itália. Residia no Jardim Jerusalém, em São Bernardo. Pensionista. Dia 11, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



D I A D E M A

Diadema, quarta-feira, dia 8 de janeiro

Anita Pereira Egídio, 75. Natural de Aguiar (PB). Residia no Jardim Arco Íris, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Izilda de Fátima Moutinho, 60. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Rosivaldo Pereira Santos, 55. Natural de Poções (BA). Residia na Vila Mira, Distrito do Jabaquara, em São Paulo (SP). Dia 8, em Diadema. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, São Paulo (SP).

Joselito Pereira de Santana Junior, 41. Natural de Itabuna (BA). Residia no Centro de Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.



Diadema, quinta-feira, dia 9 de janeiro

Vicentina da Rosa Pereira, 81. Natural do Estado de São Paulo. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 9. Cemitério Vertical de Curitiba (PR).

Theodoro Osipow, 80. Natural da Rússia. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Carapicuiba (SP).

Manoel Messias de Souza, 76. Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo (SP). Dia 9. Cemitério Municipal.

Mitsuo Toyoda, 66. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.

Joacir Teixeira Cruz, 42. Natural de Pentecoste (CE). Residia no Centro de Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.



Diadema, sábado, dia 11 de janeiro

Jandyra Pincelli, 83. Natural de Catanduva (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.

Rosa Ferreira Robles, 81. Natural de Penápolis (SP). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 11, em Santo André. Vale da Paz.

Gertrudes Olga Lima Letieri, 73. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 11. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Milton Haruo Sakamuta, 69. Natural de Cambará (PR). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 11. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

RIBEIRAO PIRES

Ribeirão Pires, sexta-feira, dia 10 de janeiro

Angela Maria Rodrigues, 62. Natural de Catanduva (SP). Residia na Vila Fonseca, em Ribeirão Pires. Dia 10, em Santo André. Cemitério São José.

Célio Aparecido Gonçalves, 57. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 10, em Diadema. Cemitério São José.