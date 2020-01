São-caetanense retrata Portugal

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



13/01/2020 | 07:00



A exposição, Um Olhar Jamais Visto, será aberta na próxima sexta-feira no Consulado de Portugal, em São Paulo. A mostra resgata quadros fotográficos e azulejos portugueses. Será exposto, também, o livro Imagens Portugal.

O trabalho teve início em 2013. Durante uma viagem, Augusto Coelho enxergou a riqueza da tradição portuguesa. “Começamos registrando fotos de lugares tradicionais e outros pouco conhecidos para trazer um pouco de Portugal ao Brasil”, explica o fotógrafo.

Ultimamente, descobriu através de diversas técnicas a possibilidade de transformar a fotografia em arte e em azulejos. “A proposta não é equiparar o trabalho à arte portuguesa, mas resgatar a cultura tradicional da regional e levá-la ao conhecimento e casas de mais pessoas, também fora de lá.”

E qual é a técnica empregada? Augusto Coelho é reticente:

A técnica é um segredo de estado, mas em princípio tenho transformado as minhas fotos nesse ‘desenho’ através de uma técnica descoberta depois de muita pesquisa.

Depois disso a imagem é impressa no azulejo e vai ao forno.

Por fim, a imagem é colada em um suporte e recebe passepartout (moldura) de acrílico.

O AUTOR -- Fotógrafo, professor de fotografia digital e diretor de fotografia, Antonio Augusto Coelho Neto é formado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing e, desde 1990, dedica-se exclusivamente ao seu antigo passatempo, a fotografia.

Cursou a Escola Focus. Fez várias exposições, inclusive na Itália.

Foi coordenador do Centro de Documentação Histórica da Fundação Pró-Memória de São Caetano.

Ao lado dele, para desenvolver as viagens e sendo responsável pela curadoria das exposições, está Sandra Freire, fotógrafa há mais de 20 anos.

Exposição: Um Olhar Jamais Visto

Local: Consulado de Portugal

Endereço: Rua Canadá, 324, Jardim América, São Paulo

Abertura: sábado, 18 de janeiro

Horário: 15h

A exposição poderá ser vista até o fim de fevereiro

Entrada franca

Diário há 30 anos

Sábado, 13 de janeiro de 1990 – Ano 32, edição 7275

Manchete – Crise política entre o prefeito e vice em São Caetano chega até ao PTB</CF>

São Bernardo – Moradores da Chácara Sergipe vivem sob ameaça de escorpiões amarelos e marrons, duas únicas espécies venenosas das regiões Sul e Sudeste.

São Caetano – Adutora da Sabesp rompe e afeta o bairro Santa Maria.

Carnaval 90 – A diretoria do EC São Bernardo anunciou que vai liberar o toplesse nos bailes que promoverá.

Nota – Os bailes seriam realizados no ginásio do clube, construído sobre a antiga quadra descoberta do Estádio Ítalo Setti. Fica na Rua Marechal Deodoro. O ginásio hoje é ocupado por uma igreja evangélica.

Em 13 de janeiro de...

1750 – Tratado de Madri fixa limites entre os domínios de Portugal e Espanha na América.

1900 – Celebrados os dois primeiros casamentos em São Bernardo no século XX: Antonio Ragghiante e Armínia Armitta; Carlos Battistini e Rosa Spessotti ou Pessotti.

Os quatro noivos eram imigrantes italianos.

1920 – Moradores da Vila de São Bernardo queixam-se de irregularidade na agência postal localizada na Rua Marechal Deodoro. Têm sido extraviados jornais e cartas, que são entregues a estranhos.</CW>

A professora Thereza Meireles França é designada para a 2ª Escola Feminina Distrital do Alto da Serra, em Paranapiacaba. Ela veio transferida do Grupo Escolar Coronel França, de Pirassununga.

1940 – A II Guerra. Do noticiário do Estadão: paraquedistas russos desceram atrás das linhas finlandesas, sendo imediatamente eliminados pelas tropas adversárias.

1960 – Câmara Municipal de São Caetano renova todo o sistema sonoro do plenário, instalando material dos mais modernos existentes no gênero.

Por proposta do vereador João Cambauva, o material sonoro antigo é doado ao Hospital São Caetano.

Hoje

Dia do Leonismo Internacional. Celebra o nascimento de seu fundador, Melvin Jones, em 13 de janeiro de 1879 em Fort Thomas, Arizona, Estados Unidos.

Santo do Dia

HILÁRIO DE POITIERS. Bispo e doutor da Igreja. Viveu no século IV. Da sua história: humano nas vitórias e ainda mais humano e compreensivo em aceitar os bispos que, arrependidos, voltavam ao catolicismo.

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 13 de janeiro:

Em Minas Gerais, Almenara

Na Paraíba, Caldas Brandão

No Maranhão, Sucupira do Norte

No Ceará, Tejuçuoca

Fonte: IBGE