Em meio à afastamento da realeza, Meghan Markle fecha contrato de dublagem com a Disney

11/01/2020 | 16:11



Meghan Markle e príncipe Harry já estariam planejando seus próximos passos profissionais, após anunciarem o afastamento da realeza britânica. De acordo com o jornal The Times, a ex-atriz assinou um contrato de dublagem com a Disney!

O dinheiro do trabalho, no entanto, não irá para o bolso de Meghan e Harry. Todo o cachê será doado para a instituição de caridade Elephants Without Borders, que cuida de elefantes e os protege da caça predatória. O trabalho também pode mostrar a forma como o casal usará sua fama daqui para frente, para apoiar causas que consideram importantes.

Apesar da The Times ter dado a notícia apenas neste sábado, dia 11, Meghan teria assinado o contrato com a Disney em dezembro, antes do anúncio de que ela e o marido se afastariam de seus deveres reais e buscariam independência financeira.

Anteriormente, Markle também estaria sendo procurada para fazer trabalhos com várias empresas do segmento da moda. Parece que veremos muito mais do Duque e da Duquesa de Sussex em breve, né?