Polícia Civil prende em São Caetano mentor de roubo de ouro em Guarulhos

Do DGABC



11/01/2020 | 13:47



Agentes da Polícia Civil da Dise (Delegacia de Investigações sobre Narcóticos), ligada à Denarc (Divisão Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico), prenderam na madrugada deste sábado Francisco Teotônio da Silva Pasqualini, mais conhecido como Veio, suspeito de ter sido o ''''mentor intelectual'''' do roubo de 760 quilos de ouro no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, em julho de 2019.

A prisão do homem ocorreu na Rua Rua José de França Dias, no bairro São José, em São Caetano, quando policiais faziam patrulhamento na tentativa de prender suspeito de tráfico nas redondezas da favela Heliópolis, Zona Sul da Capital, vizinha ao município da região.

Imagens divulgadas pela Rede Globo mostram ''''Véio'''' chegando para reunião às vésperas do assalto para planejar a execução do crime, com outros integrantes que participaram da ação delituosa.

''''Véio'''' é um dos seis réus pelo crime. O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) havia aceitado, no dia 13 de agosto, a denúncia contra alguns envolvidos identificados pela investigação. Eles respondem por roubo qualificado, adulterar sinal identificador de veículos automotores e integrar organização criminosa armada.

Dia 25 de julho do ano passado, homens fortemente armados e disfarçados de policiais civis invadiram o local e roubaram 760 quilos de ouro no terminal de cargas do aeroporto de Guarulhos. Além do ouro, a quadrilha também levou 15 quilos de esmeraldas, relógios de luxo e outras joias. No total, o crime causou prejuízos a sete empresas, de mais de R$ 117 milhões.

Dos seis indiciados pelo crime, cinco foram presos e um dos assaltantes ainda permanece foragido.