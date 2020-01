Afeganistão: Dois militares dos EUA morrem em ataque promovido pelo Talibã

11/01/2020 | 11:48



Dois militares norte-americanos foram mortos e outros dois ficaram feridos quando o veículo onde estavam foi atingido por uma bomba em uma estrada no Sul do Afeganistão, disseram as Forças Armadas dos Estados Unidos em comunicado.

De acordo com as regras do Departamento de Defesa, as vítimas não foram identificadas. O Talibã imediatamente assumiu a responsabilidade pelo ataque. Qari Yusouf Ahmadi, porta-voz do grupo, disse que o atentado ocorreu na província de Kandahar.

Mais de 2.400 membros das forças armadas dos EUA já foram mortos no Afeganistão. O ano passado foi um dos mais mortais, mesmo quando os Estados Unidos se envolveram em negociações de paz com os insurgentes do Talibã.

Mais cedo, autoridades da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e do governo afegão haviam confirmado a ocorrência do ataque, mas não deram detalhes sobre vítimas. Fonte: Associated Press.