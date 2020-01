Sem Anthony Davis, LeBron James lidera Lakers na 7ª vitória consecutiva

11/01/2020 | 05:00



Sem Anthony Davis, lesionado, coube ao astro veterano LeBron James liderar o Los Angeles Lakers em mais um triunfo na NBA. Na noite desta sexta-feira, a equipe da Califórnia venceu com autoridade o Dallas Mavericks por 129 a 114, fora de casa, e engatou o sétimo triunfo consecutivo.

Além da ótima atuação de LeBron, que anotou um "double-double", com 35 pontos, o suficiente para ser o cestinha do confronto, e 16 rebotes, também foi fundamental para o bom desempenho dos Lakers o jogo coletivo. O time é líder da Conferência Oeste com folga. São 31 vitórias e sete derrotas nesta temporada.

O esloveno Luka Doncic se destacou pelo lado dos Mavericks, também alcançando um "double-double" - 25 pontos e 10 rebotes. Mas, sozinho, não pôde evitar o revés da franquia do Texas, sexta colocada da Oeste.

O Milwaukee Bucks também segue inabalável. Líder da Conferência Leste, o time de Wisconsin superou o Sacramento Kings por 127 a 106. Khris Middleton foi o destaque e maior pontuador da partida. Ele fez 27 pontos e apanhou 11 rebotes. O astro grego Giannis Antetokounmpo não teve uma pontuação expressiva, como costuma ocorrer - marcou 13 pontos -, mas foi bem no garrafão ao apanhar 10 rebotes. O armador Eric Bledsoe também teve boa participação, com 24 pontos.

Com 36 pontos, nove rebotes e cinco assistências, Kawhi Leonard comandou o Los Angeles Clippers no triunfo em casa sobre o Golden State Warriors por 109 a 100. Ele contou com o auxílio importante de Patrick Beverley e Low Williams, que tiveram atuações consistentes. O primeiro alcançou um "double-double" - 12 pontos e 11 rebotes - e o segundo contribuiu com 21 pontos e oito assistências.

Em uma das partidas mais emocionantes da rodada desta sexta-feira, o Brooklyn Nets conseguiu uma virada espetacular no final para vencer o Miami Heat por 117 a 113 e, com isso, encerrar uma sequência de sete jogos sem vitórias. O time de Nova York, marcou 15 pontos nos últimos minutos do jogo e levou apenas quatro, desfazendo a desvantagem no placar e conseguindo uma virada pouco provável diante do vice-líder da Conferência Leste.

Em casa, o Utah Jazz venceu o Charlotte Hornets por 109 a 92. O armador Jordan Clarkson foi o grande nome do duelo. Ele anotou 20 pontos, apanhou quatro rebotes e deu duas assistências. Os visitantes tiveram o cestinha da partida, Terry Rozier, com 23 pontos.

Confira os resultados dos outros jogos desta sexta-feira:

Washington Wizards 111 x 101 Atlanta Hawks

New York Knicks 111 x 123 New Orleans Pelicans

Chicago Bulls 105 x 116 Indiana Pacers

Memphis Grizzlies 134 x 121 San Antonio Spurs

Phoenix Suns 98 x 94 Orlando Magic

Acompanhe os jogos da rodada deste sábado:

Houston Rockets x Minnesota Timberwolves

Boston Celtics x New Orleans Pelicans

Detroit Pistons x Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks x Philadelphia 76ers

Denver Nuggets x Cleveland Cavaliers

Portland Trail Blazers x Milwaukee Bucks