Beyoncé e Jay-Z enviam uma caixa de champanhe para Reese Witherspoon após momento icônico no Globo de Ouro

10/01/2020 | 16:10



Beyoncé e Jay-Z pegaram Resse Witherspoon de surpresa na manhã da última quinta-feira, dia 9. A atriz usou os seus Stories do Instagram para mostrar um presente bem especial que ganhou do casal de músicos: uma caixa de champanhe. Reese ficou tão animada que até convidou a sua mãe, Betty Reese, para experimentar a bebida - às 11h30 da manhã!

- Eu acabei de chegar em casa, estava em Nova York. E as flores mais bonitas estão aqui! E uma caixa do champanhe Ace of Spades. Estou prestes a ler o cartão... Ele diz Mais água, de Jay e Bey. Saúde, pessoal! Muito obrigada, comentou a artista.

A lembrancinha de Jay-Z e Beyoncé tem tudo a ver com o Globo de Ouro, premiação transmitida no último domingo, dia 5. Nos Stories, Jennifer Aniston entregou que Reese pediu um pouco do champanhe dos músicos depois de ter ficado sem água em sua mesa.

Reese!? Esse é um dos vários motivos pelos quais eu te amo. Nós ficamos sem água na nossa mesa. Então naturalmente, ela pediu uma taça do champanhe de Jay-Z e Beyoncé, contou Jen.

Legal, né?