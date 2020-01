Em reencontro com Westbrook, Thunder vence Rockets em casa na NBA

10/01/2020 | 08:41



Em noite de reencontro com Russell Westbrook, o Oklahoma City Thunder não se intimidou diante do Houston Rockets e venceu por 113 a 92, na noite desta quinta-feira, em rodada da NBA. Bem recebido pela torcida do Thunder, Westbrook foi o cestinha da partida, mas não evitou o revés para o bom jogo coletivo dos anfitriões.

O astro anotou 34 pontos e, desta vez, não teve a companhia de James Harden, em noite pouco inspirada. Um dos principais jogadores da NBA, Harden não passou dos 17 pontos (anotou ainda três rebotes e o mesmo número de assistências). Chris Clemons contribuiu com 14 pontos.

Westbrook não precisou sequer converter uma cesta nesta quinta para brilhar. Ele foi ovacionado pela torcida logo ao entrar em quadra. Foi o seu primeiro jogo em Oklahoma City desde que deixou o Thunder ao fim da temporada passada, encerrando uma sequência de 11 anos pela equipe.

Pelo Thunder, ele foi eleito o MVP da NBA e conduziu o time a bons resultados nos últimos anos, principalmente com séries históricas de "triple-double". Ele ganhou ainda mais notoriedade quando o grupo perdeu Kevin Durant para o rival Golden State Warriors, em 2016. Westbrook acabou sendo reconhecido com o jogador que preferiu ficar na equipe menos badalada para ajudar seus companheiros.

Nos Rockets, porém, o astro não teve sucesso nesta quinta. E isso porque o Thunder fez grande exibição coletiva, com 23 pontos de Danilo Gallinari, que obteve um "double-double" ao anotar 11 rebotes. Shai Gilgeous-Alexander ajudou com 20, Chris Paul, com 18, e Dennis Schroder, com 16.

Foi o 22º triunfo do Thunder na temporada. O time soma 16 derrotas e figura na sétima colocação na Conferência Oeste. Na mesma tabela, os Rockets aparecem na quarta colocação, com 25 vitórias e 12 revezes.

Em Filadélfia, o 76ers superou o Boston Celtics por 109 a 98, empolgando seus torcedores. Foi a segunda vitória consecutiva da equipe, de um total de 25 na temporada até agora - foram 14 revezes. E o Philadelphia segue se aproximando dos primeiros colocados da Conferência Leste.

Melhor ainda que a equipe tenha buscado nova vitória mesmo sem poder contar com Joel Embiid, principal destaque do time. No último jogo, ele deslocou um dos dedos da mão esquerda e precisará passar por cirurgia ainda nesta sexta. Ele será avaliado num prazo de duas semanas para saber quando poderá voltar às quadras.

Sem Embiid, coube a Josh Richardson a missão de liderar os Sixers. E ele não decepcionou. Anotou 29 pontos e foi o cestinha da partida. Ben Simmons contribuiu com 19 pontos e nove rebotes. Al Horford também foi decisivo, com seus 17 pontos, oito rebotes e seis assistências.

Pelos Celtics, que sofreram a terceira derrota seguida, Kemba Walker foi o destaque, com 26 pontos. O reserva Marcus Smart anotou 24. Mesmo com mais um tropeço, o 11º da temporada, o time de Boston segue em terceiro lugar no Leste, com 25 triunfos. Já os Sixers figuram em quinto.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Philadelphia 76ers 109 x 98 Boston Celtics

Detroit Pistons 112 x 115 Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolves 116 x 102 Portland Trail Blazers

Oklahoma City Thunder 113 x 92 Houston Rockets

