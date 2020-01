São Bernardo FC tem novos dono e presidente

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



09/01/2020



Anunciada no ano passado como nova parceira do São Bernardo FC, a Magnum revelou quem serão novos dono e presidente do Tigre: respectivamente

Roberto Graziano, da empresa de relógios, e Antônio Moreno, o Tony, ex-mandatário do EC Pinheiros, que foi Secretario Municipal de Esportes em São Paulo e Diretor do Futebol Feminino do São Paulo FC. Fundador e ex-presidente, Edinho Montemor não terá cargo fixo, mas seguirá integrado ao projeto.

“Montamos o time, contratamos o técnico Marcelo Veiga, que nos auxiliou na montagem do elenco, e tem um curriculum espetacular”, falou Graziano. "Estarei participando sem cargo, como já havia feito na gestão do Luiz Fernando (Teixeira)", afirmou Edinho Montemor.

Todos os jogos continuarão sendo no Estádio 1° de Maio e a nova gestão se comprometeu a buscar local em São Bernardo ou cidades próximas para construção de um Centro de Treinamento. Até lá, os jogadores seguirão trabalhando no CT do ex-jogador Marcelinho Carioca, em Atibaia.

O Tigre estreia no Campeonato Paulista da Série A-2 no dia 22, diante do São Bento.