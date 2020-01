Atacante Raul é anunciado reforço do EC São Bernardo

Dérek Bittencourt

08/01/2020 | 17:12



O EC São Bernardo reforçou o elenco com um dos maiores ídolos da história do rival São Bernardo FC. O atacante Raul, 33 anos, autor de 28 gols em 194 jogos pelo Tigre, é natural da cidade e retorna para tentar repetir o sucesso desta vez com a camisa alvinegra do Cachorrão no Campeonato Paulista da Série A-3.

“De volta para casa. Claro que totalmente diferente na questão profissional, vestindo a camisa do EC São Bernardo agora. Foram muitos anos no Tigre, fui muito feliz, conquistei títulos e acessos, contribuí para a história e foi muito importante para mim”, declarou o atacante.

Pelo São Bernardo FC conquistou quatro acessos e os títulos da Série A-2 estadual de 2012 e da Copa Paulista de 2013. “Sou muito grato e tenho carinho imenso, mas agora voltei para defender outras cores, o preto e branco do EC São Bernardo, que está se reestruturando e vou procurar da melhor maneira defender e honrar. Há projeto de acesso e vim com esse objetivo também. Muito feliz com esse retorno. Agora é trabalhar”, afirmou Raul.

Depois de deixar o Tigre, o jogador defendeu Ferroviária, Portuguesa, Linense, Santo André e outros. Ele chega com todo aval do seu ex-colega de campo e agora técnico Renato Peixe.