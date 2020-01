Pais protestam contra fechamento de aulas noturnas em Sto.André

Yasmin Assagra

Na tarde desta segunda-feira (6), pais, alunos e professores da EE Prof. Beneraldo de Toledo Piza, do Parque Capuava, em Santo André, protestaram, em frente à Diretoria de Ensino da cidade, contra o fechamento das aulas no período noturno da escola para o este ano letivo.

Segundo testemunhas, no mês de dezembro do ano passado, a diretoria da unidade de ensino entregou um formulário aos alunos para que preenchessem com escolas que eles desejassem estudar este ano, já que os as turmas seriam encerradas. Porém, os pais não tiveram conhecimento desse formulário e este ano, ao acessar o portal para rematrícula dos filhos, a escola já estava alterada.

“Na época, nossos filhos nos contaram sobre esse formulário, porém, achamos que isso seria conversado depois. Isso é um absurdo”, destaca o pai de uma aluna do 3º ano do Ensino Médio e vendedor autônomo, Gledson Néias, 43 anos.

A aluna também do 3º ano, Yasmin Conceição Figueiredo, 16 anos, comenta que optou pela EE Amaral Wagner, na Vila São Pedro, mas ainda acredita que as turmas não serão fechadas. “O que atualmente eu levo 10, 15 minutos para chegar na escola, vou acabar demorando cerca de 45 minutos”, lamenta.

Na ocasião, a Diretoria de Ensino informou que era necessário realizar um documento com os problemas mencionados para darem o andamento no caso.

