Zilu Camargo compartilha foto ao lado de seu primeiro neto e se declara para o garoto

05/01/2020 | 15:11



Zilu Camargo que mostrou que estava colocando o bronzeado em dia na última sexta-feira, dia 3, no sol de Miami, não deixou de passar em branco o aniversário de seu primeiro neto, João Marcus, filho mais velho de Wanessa Camargo.

A empresária compartilhou também em suas redes sociais neste domingo, dia 5, uma foto que está super abraçada no filho de Wanessa e não mediu esforços para lançar um verdadeiro textão em comemoração ao aniversário do pequeno.

Hoje o dia é todo dele... meu primeiro neto, aquele que me tornou avó, e que me ensinou que o amor de mãe é igual ao amor de vó! José Marcus, a vovó só te deseja o melhor da vida! Que os anjos de Deus sempre te acompanhem e te protejam, iluminando seus passos e guiando o seu viver! Parabéns pelo seu dia, meu amor!!! Felicidades e saúde, com muito amor e proteção Divina sempre!!! Te amo infinito!!!

Que fofa, né? Além da vovó coruja, o vovô, Zezé Di Camargo também compartilhou uma foto ao lado de José Marcus e mostrou que também é super coruja.

Parabéns meu neto José Marcus!!! Obrigado pela alegria que você provoca em nossos corações. Você é um presente de Deus!! Que Deus cuide muito de você, te abençoe e te ilumine sempre. Aliás, você já é um ser iluminado. Um beijo do seu avô. Te amo muito!!!!

Que gracinha, né? Nós também desejamos muitas felicidades ao pequeno de Wanessa!