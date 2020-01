Saulo Poncio trocou beijos quentes com morena na noite em que traiu Gabi Brandt

05/01/2020 | 11:10



Saulo Poncio está sob rumores, novamente, de que teria traído sua esposa, Gabi Brandt. O músico já se pronunciou sobre o caso, assim como o pai dele, Márcio Poncio, que o chamou de desprezível. Agora, segundo informações do colunista Leo Dias, que afirma ter rolado mesmo uma traição, temos mais detalhes sobre o que aconteceu.

Ele foi a uma festa em Búzios, no Rio de Janeiro, onde chegou por volta das quatro horas da manhã. No caminho para um camarote, que estava reservado para ele, algumas mulheres deram em cima de Saulo. Mas foi só no fim da noite que ele trocou beijos com uma moça, de cabelos escuros.

De acordo com fontes, os beijos entre os dois eram quentes e o cantor não parecia se preocupar com o fato de ser um homem casado. Ao fim da noite, os dois foram embora juntos e acompanhados de um outro casal.

Além disso, Saulo chamou a atenção por outro motivo: na porta da festa ele aparentava estar bem alterado, já que gritava muito ao dizer que queria um táxi.

Eita!