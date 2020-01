Pink irá doar mais de dois milhões de reais a bombeiros que combatem incêndios na Austrália

04/01/2020 | 15:11



Os incêndios na Austrália vem chamando a atenção de muitos famosos e na última sexta-feira, dia 3, Pink revelou por meio de suas redes sociais que irá ajudar a causa. No Instagram, a cantora contou que irá doar 500 mil dólares, pouco mais de dois milhões de reais, aos bombeiros para ajudar no combate dos incêndios florestais que estão devastando a costa do país.

Estou totalmente arrasada vendo o que está acontecendo na Austrália agora, com os horríveis incêndios florestais. Estou prometendo uma doação de US$ 500 mil dólares diretamente para os bombeiros locais que estão lutando nas linhas de frente. Meu coração está com nossos amigos e familiares em Oz, escreveu ela.

No post, ela compartilhou ainda uma lista com as sedes do Corpo de Bombeiros em várias cidades australianas e que estão recebendo doações para intensificar o combate ao fogo.