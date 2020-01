Obituário - 2 de janeiro de 2020

Ademir Medici

02/01/2020



Quinta-feira, 2 de janeiro de 2020

SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 31 de dezembro

Líria Lina dos Santos, 91. Natural de Cafelândia (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ercília Rosa de Jesus Luciano, 88. Natural de Ururaí, Distrito de Santa Adélia (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá (SP).

Olinda da Silva Araujo, 86. Natural de Nepomuceno (MG). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Therezinha Divino Manias, 83. Natural de Arceburgo (MG). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Albertina Mota Forte, 83. Natural de Barra Bonita (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Severiano Brasilino, 80. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Jardim Europa, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jamil Aparecido Flamino, 71. Natural de Uru (SP). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson José da Silva, 70. Natural de Corredeira, Distrito de Pirajuí (SP). Residia no Jardim Tietê, em São Paulo (SP). Dia 31, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Marisa Dias Andreotti, 65. Natural de São Paulo (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 31. Crematório Memorial de Santos (SP).

Ginaldo Germano da Silva, 44. Natural de Afogados da Ingazeira (PE). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Cozinheiro. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anderson Guimarães Sebastião dos Santos, 37. Natural de Santo André. Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Autônomo. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quarta-feira, dia 1º de janeiro

Aurora da Silva Fiuza, 88. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 1º. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ermindo Trinca, 82. Natural de Olímpia (SP). Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Sylvio Mongelli, 82. Natural de Caconde (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 1º. Jardim da Colina.

Nair Orsolan Macchia, 81. Natural de Pradópolis (SP). Residia na Vila Apiaí, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastiana Alves da Silva, 78. Natural de Belo Horizonte (MG). Residia na Vila Arapuã, em São Paulo (SP). Ontem, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro da Silva Fonseca, 66. Natural de Coimbra (MG). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eugênio Caetano dos Santos, 63. Natural de Bezerros (PE). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Martinho Faria, 59. Natural da Barra do Jacaré (PR). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joel Apolinário da Silva, 58. Natural de Campo Mourão (PR). Residia no Jardim dos Pássaros, em Santo André. Motorista. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Petrucio Avelino de Araujo, 55. Natural do Pilar (AL). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Samuel Calisto Batista, 51. Natural de Paranavaí (PR). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Pintor. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edvaldo Paes de Lira, 51. Natural de Joboatão (PE). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Promotor de vendas. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quinta-feira, dia 2 de janeiro

José Dias Ferreira dos Reis, 60. Natural de Mirabela (MG). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Hoje, dia 2 de janeiro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Angela Maria Caputi Raphael, 92. Natural de Cedral (SP). Residia na Vila Conde do Pinhal, em São Paulo (SP). Dia 29, em São Paulo (SP). Cemitério de Vila Euclides

Doraci Correia Torres, 85. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro do Ipiranga, em São Paulo (SP). Dia 31, em São Paulo (SP). Cemitério de Vila Euclides.



DIADEMA

Diadema, terça-feira, dia 31 de dezembro

Vera Lúcia de Jesus Silva, 54. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim dos Navegantes, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal.

Andressa Aparecida de Paula Ferrer, 32. Natural de Diadema. Residia no Parque das Jabuticabeiras, em Diadema. Dia 31, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Alex Rozendo da Silva, 30. Natural de Primavera do Leste (MT). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 31. Vale da Paz.

Vanja Neves da Silva, 52. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal.



Diadema, quarta-feira, dia 1º de janeiro

Manoel Pereira Celestino, 90. Natural de Luís Gomes (RN). Residia no Centro de Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Abílio Torres Mota, 75. Natural de Tauá (CE). Residia no bairro Taboão. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Cleverson Pinto dos Santos, 30. Natural de Diadema. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.



M A U Á

Gilberto Coelho de Souza, 62. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 1º, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.