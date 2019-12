Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



31/12/2019 | 07:00



Duas produções assinadas pela Netflix estão dando o que falar: Dois Papas e O Irlandês. E ambas podem ser apreciadas entre quinta-feira e dia 15 nas telonas do CineSesc (Rua Augusta, 2.075), em São Paulo. Além delas, o espaço abriga o longa senegalês Atlantique, vencedor do Grande Prêmio do Festival de Cannes de 2019, na França. As entradas custam de R$ 5 a R$ 17.

Indicado a quatro Globos de Ouro, Dois Papas assume o horário das 15h. Com direção assinada pelo paulistano Fernando Meirelles, a obra conta do encontro do cardeal argentino Jorge Bergoglio (Jonathan Pryce) com o então papa Bento XVI (Anthony Hopkins). O filme discute perdão e amor ao próximo.

Na faixa das 17h30, Atlantique conta a história de Ada, que fica arrasada quando seu grande amor desaparece no oceano. Por fim, a partir das 20h, O Irlandês agita a programação. Com direção de Martin Scorsese, fala de Frank Sheeran (Robert De Niro), e de suas histórias com Jimmy Hoffa (Al Pacino) e Russel Bufalino (Joe Pesci).<TL>VC