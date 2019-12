Obituário - 30 de dezembro de 2019

Ademir Medici

Antonio Alba

(São Paulo, SP, 19-9-1936 – Santo André, 27-12-2019)

“Ninguém ganhava dele no pebolim”.

Humberto Moura, amigo desde a juventude de Antonio Alba.

No pós-guerra, Antonio Alba fez parte de um grupo de atletas que internacionalizou o ciclismo brasileiro, ao lado de João Massari, Claudio Rosa, José de Carvalho e Anésio Argenton.

A prova 9 de Julho, em São Paulo, representava para o ciclismo o mesmo que a São Silvestre para o pedestrianismo. E desde a internacionalização das duas competições, apenas atletas estrangeiros chegavam em primeiro lugar. No ciclismo, quem quebrou a escrita foi Antonio Alba.

Coube a Alba ganhar a 9 de Julho em 1956, desbancando os estrangeiros e vivendo o seu momento áureo como atleta, sendo considerado o maior ciclista brasileiro da década de 1950.

A CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo) aponta Alba como um dos principais atletas do Brasil durante muitos anos. Conquistou resultados importantes dentro e fora do país, principalmente nas décadas de 50 e 60.

No mesmo ano de 1956 em que deu ao Brasil o título inédito da 9 de Julho, Alba venceu três etapas da Volta de Portugal, classificando-se em oitavo lugar. No ano seguinte, 1957, foi campeão americano da prova meio fundo para pontos e se classificou em sexto lugar no Ranking Mundial Amador.

Em vida doou todos os troféus que conquistou ao longo da carreira ao Museu Histórico da Portuguesa como forma de retribuir a gratidão e o carinho que tinha pelo clube.

Cristiano Fukuyama e Luiz Nascimento entrevistaram Antonio Alba em novembro último para o filme sobre o centenário da Lusa, que sairá em 2020.

SANTO ANDRÉ

Se a Portuguesa de Desportos foi o clube do coração de Antonio Alba em São Paulo, em Santo André seu clube foi o Aramaçan. Alba veio para Santo André em 1960. Associou-se ao Aramaçan e exerceu o cargo de vice-presidente de esportes por três gestões, entre 1981 e 1993.

Em 1990, juntamente com o ex-jogador da Seleção Brasileira de Vôlei, Antonio Carlos Moreno, Antonio Alba tem papel importante na criação do PAIE (Programa Aramaçan de Incentivo ao Esporte), que forma até hoje atletas e cidadãos de bem.

O Aramaçan homenageou Antonio Alba em pelo menos duas oportunidades: em 2010, por ocasião dos 80 anos do clube; e em 2017, em sessão solene na Câmara Municipal de Santo André.



FAMÍLIA

Antonio Alba era filho de Theofilo Alba e Palmyra Panico Alba. Esposa: Wanda Pessotti Alba. Filhos: Edson (aviador, ex-comandante da Transbrasil), Dagmar (jornalista, que trabalhou no Diário) e Reginaldo (empresário).

Ele residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Foi velado na Ossel, em São Caetano, e seu corpo conduzido para o Crematório Memorial de Santos (SP).

Duas missas de 7º dia serão celebradas em homenagem a Antonio Alba: em Santos e na igreja São José Operário, em Santo André, sábado, dia 4, às 16h.

SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, dia 26 de dezembro

Lourdes Redivo de Oliveira, 81. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 26. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Elza Begliomini, 78. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Rosalina Conceição Arouca, 74. Natural de Ilhéus (BA). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Luiz Lino, 76. Natural de São Miguel do Anta (MG). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antônio Roberto Silvério, 71. Natural de Garça (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 26. Crematório Vila Alpina.

Maria Isabel Elias da Silva, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 26. Crematório Vila Alpina.

Nivaldo Ferreira da Costa, 63. Natural de Santo André. Residia no Inocoop, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Flávio da Silva Rosa, 63. Natural de Balbinos (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Isabel Nunes da Rocha, 58. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Lúcia Galaverna Marinho, 51. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 26. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Willians Barboza de Almeida, 34. Natural de Santo André. Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Daniel Bueno, 6. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André. Menor. Dia 6. Jardim da Colina, em São Bernardo.



Santo André, sexta-feira, dia 27 de dezembro

Pilar Sierra Conde, 91. Natural de Gavião Peixoto (PA). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dioga Carvalho Ferreira, 90. Natural de Maracás (BA). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Pensionista. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rita Galdino de Azevedo, 87. Natural de Caruaru (PE). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 27. Jardim da Colina.

Maria Paula de Assis, 79. Natural de Uruçuca (BA). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tereza Alves Paixão, 77. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mario André Piralha, 75. Natural de Botucatu (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Artur Moniz Tavares, 75. Natural de Portugal. Residia no Jardim Paraíso, em Santo André. Dia 27. Cemitério Municipal do Jardim da Saudade, em Andrelândia (MG).

César Augusto Zanolli, 74. Natural de Santo André. Residia no bairro Valparaíso, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria do Socorro de Souza, 70. Natural de Jatauba (PE). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Corrêa dos Santos, 66. Natural de Olímpia (SP). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Moacir Broglio, 66. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 27, em Santo André. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo (SP).

Moisés Pereira Guimarães, 66. Natural de Alto Alegre (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Flávio Aparecido de Petri, 57. Natural de Ouro Verde (SP). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Victor Novochatsky, 53. Natural de São Caetano. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Mecânico. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Deoclécio Aparecido Beloto, 49. Natural de Irapuru (SP). Residia na Vila Carrão, em São Paulo (SP). Analista de contas médicas. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Daniel Rangel Ferreira, 43. Natural de Tomazina (PR). Residia no Jardim Sorocaba, em Santo André. Pedreiro. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Davison Alves de Souza, 21. Natural de Santo André. Residia no Jardim Elizabeth, em São Paulo (SP). Estudante. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sábado, 28 de dezembro

Hélio José da Silva, 97. Natural de Camacã (BA). Residia em Utinga, Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josefa Teixeira dos Santos, 87. Natural de Inhambupe (BA). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carmen Peres de Oliveira, 84. Natural de Ariranha (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Pensionista. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana de Jesus Pasqualini, 80. Natural de Cunha (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Gonzalez, 80. Natural de Jaú (SP). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 28. Parque do Grande ABC, em Mauá (SP).

Vicente Paulo Moreira, 73. Natural de Campanha (MG). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dario Matos, 72. Natural de Feira de Santana (BA). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 28, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, domingo, dia 29 de dezembro

Oswaldo Ferrari, 74. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quarta-feira, dia 25 de dezembro

Humberto Brasil Menequelli, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim América, em São José dos Campos (SP). Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Vladimir Luis Ferreira Ballesteros, 51. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia em Porto Velho (RO). Dia 25, em Porto Velho (RO). Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, sexta-feira, dia 27 de dezembro

Gertraud Seifert, 89 Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Balneária, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Angelina Lamza de Almeida, 87. Natural de Santa Adélia (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Theresa Finco Rufino, 81. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Atlântico, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Benedito Ferreira de Moura Filho, 80. Natural de São José dos Campos (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Cemitério de Vila Euclides.

Alzira Dias Martins, 79. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Jardim da Colina.

Maria do Carmo Fernandes Polverini, 78. Natural de Araruna (PB). Residia no bairro da Estância, em Itajubá (MG). Dia 27, em Itajubá (MG). Cemitério de Vila Euclides.

Rute de Paula Crepaldi, 66. Natural de São Caetano. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Comerciante. Dia 27, em Santo André. Jardim da Colina.

João do Amor Divino, 68. Natural de Solonópoles (CE). Residia no bairro Suíço, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Daniel Frutuoso Guertas, 27. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 27, em São Paulo (SP). Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

São Caetano, segunda-feira, dia 23 de dezembro

Eduardo Panarello, 51. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 23. Cemitério São Caetano, em Vila Paula.



São Caetano, quarta-feira, dia 25 de dezembro

Ivair Rosa Lopes, 66. Natural de São Caetano. Residia no Parque São Sebastião. Dia 25. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Mario de Miranda Portasio, 51. Natural de Portugal. Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 25. Cemitério das Lágrimas.



São Caetano, quinta-feira, dia 26 de dezembro

Dirce Braido Fiorotti, 94. Natural de São Caetano. Residia no Centro de Santo André. Pensionista. Dia 26, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Antonietta Ferreira, 83. Natural de São Caetano. Residia na Vila Clementino, em São Paulo (SP). Dia 26. Cemitério das Lágrimas.

Odete Vieira da Silva, 77. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no Centro de São Caetano. Dia 26. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Carlos Seiko Ikehara, 60. Natural de Penápolis (SP). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Vitória, em Mauá.



D I A D E M A

Diadema, quarta-feira, dia 25 de dezembro

Micheline Elizete Santos Brito, 43. Natural de Ibicaraí (BA). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.

David Zarpelão Lorite Porto, 18. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Taboão. Dia 25. Cemitério dos Casa, em São Bernardo.

Alessandro Jacinto dos Santos, 2. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Menor. Dia 25. Cemitério Municipal.



Diadema, quinta-feira, dia 26 de dezembro

Onofre Roberto Ronqui, 89. Natural de Vargem Grande do Sul (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 26. Vale da Paz.

Antonia Alaíde Conceição Silva, 75. Natural de Bezerros (PE). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 26, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Sebastião Viana Maia Aguiar, 67. Natural de Aguiar (PB). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.



Diadema, sexta-feira, dia 27 de dezembro

Gilberto do Nascimento, 55. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 27, em Santo André. Auxiliar administrativo. Cemitério Municipal.



Diadema, sábado, dia 28 de dezembro

Yocie Fuzii Takano, 91. Natural de Cafelândia (SP). Residia na Vila São José, em Diadema. Dia 28, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



M A U Á

Sérgio Lunardi, 66. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 27, em Santo André. Vale dos Pinheirais.