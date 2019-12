Ator da Disney é condenado por tentativa de homicídio

29/12/2019 | 16:11



Devan Leos, de 21 anos de idade, é um ator conhecido por participar de várias séries do Disney Channel como Mighty Med e Austin & Ally, e, neste domingo, dia 29, foi condenado pela Justiça dos Estados Unidos após uma tentativa de homicídio. De acordo com informações do site TMZ, Devan teria admitido o crime em troca de uma pena menor.

O ator foi condenado a cinco anos de liberdade condicional, 120 horas de trabalho voluntário e 30 horas de aulas de direção, segundo o portal, já que está sendo acusado de tentar atropelar um homem após uma discussão. De acordo com a imprensa internacional, o ator e um amigo estavam em uma loja de conveniência quando começaram a discutir com outro cliente do estabelecimento. Segundo os relatos, o ator e o companheiro encerraram a discussão e entraram em um veículo estacionado em frente à loja. Quando o outro cliente chegou ao estacionamento, Devan acelerou em sua direção, derrubando-o no chão.

O site norte-americano diz que Leos assumiu a culpa para evitar que pudesse ser condenado à prisão. O TMZ também diz ter entrado em contato com os assessores do ator e do Disney Channel, mas nenhuma das duas partes se pronunciou publicamente sobre a condenação.

Que tenso, né?