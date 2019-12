Sobrevivente do acidente da Chapecoense, Jakson Follman, vence o PopStar

29/12/2019 | 15:10



Tais Araujo recebeu no palco do PopStar neste domingo, dia 29, para a grande final do programa os finalistas: Danilo Vieira, Eriberto Leão, Helga Nemetik, Jakson Follman, Totia Meireles e Yara Charry. E essa equipe de peso estava concorrendo ao prêmio de 250 mil reais!

A dinâmica não foi nada complicada e aconteceu em apenas três rodadas. A primeira, os seis participantes da final se apresentaram e receberam as notas dos especialistas na bancada, do público de casa e da plateia. As duas pessoas com a menor pontuação total deixaria a disputa. E assim por diante, até ficarem apenas dois participantes no palco - o grande campeão, claro, seria a pessoa que somasse mais pontos na terceira rodada.

Jakson Follman, um dos grandes sobreviventes do acidente aéreo envolvendo o time da Chapecoense, subiu no palco com a intenção de levar o prêmio para a casa e não errou nas suas escolhas. Na primeira rodada ele escolheu a música Propaganda, de Jorge e Mateus, já na segunda Tocando em Frente, do Almir Sater e para fechar com chave de ouro, Follman escolheu Evidências, conhecida na voz de Chitãozinho e Xororó.

Mas não foi tão fácil quanto parece, o ex-goleiro teve que eliminar um a um dos participantes e bater de frente com Helga Nemerik que chegou a final ao lado dele. Assim que foi anunciado que Follman venceu o programa, o ex-atleta foi às lagrimas e chorou muito.

- Eu to super feliz por tudo o que esta acontecendo na minha vida. Só quero agradecer aos meus pais aqui, meus amigos... [aos gritos de ele merece]. Pra mim, sempre foi um grande desafio desde o começo do programa, subir ao palco, me desafiar. O meu maior adversário era eu mesmo na frente das câmeras, do povo. Eu fico super feliz em poder receber o carinho de vocês de casa!

Que querido, né?