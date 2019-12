Ticiane Pinheiro compartilha registro raro ao lado de irmã e emociona fãs

29/12/2019 | 14:11



A família de Ticiane Pinheiro estava em festa no último sábado, dia 28, para comemorar o aniversário da irmã da apresentadora, Jô Pinheiro. Depois de terem comemorado a data no Natal com um bolo durante a ceia, a esposa de Cesar Tralli também aproveitou para homenagear a irmã pelo Instagram. Com cliques inéditos, a loira se declarou:

Parabéns para essa minha irmã maravilhosa que está sempre prestes a ajudar os outros, a ouvir, dar conselho e divertir os amigos. Muita saúde, amor, alegrias, paz e que 2020 seja um ano abençoado e muito especial para você! Te amo muito, escreveu a a jornalista.

Lembrando que 2019 foi um ano muito especial para Jô, que ficou noiva no aniversário de 80 anos de idade do pai. Durante a festa, a irmã de Tici foi surpreendida pelo amado, que ajoelhou e a pediu em casamento.