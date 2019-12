Neymar sobe no palco e solta a voz ao lado de Thiaguinho

29/12/2019 | 14:10



Neymar que veio para o Brasil aproveitar o pré reveillon, já marcou presença no último sábado, dia 28, em um show de seu amigo, Thiaguinho, na Bahia. Como não é novidade para ninguém, o jogador não tem vergonha de soltar a voz e aproveitou para dar até uma canja para o público presente na Tardezinha.

O craque do Paris Saint- Germain subiu no palco vestindo um conjuntinho de camisa e shorts (bem largos) e um chapéu de palha na cabeça. O público aplaudiu bastante a performance de Neymar, mas nada melhor do que ele investir mesmo no futebol!

Na mesma noite, Wesley Safadão também se apresentou e colocou todo mundo pra cantar, inclusive, o atacante da seleção brasileira que novamente soltou a voz. Um pouco mais cedo, Neymar que estava com o surfista, Gabriel Medina, e o jogador do Palmeiras, Lucas Lima, aproveitaram para curtir o pôr do sol na praia. Esse reveillon promete, né?