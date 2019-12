Globoplay tem série de estreias em janeiro

Miriam Gimenes



27/12/2019 | 07:48



O número cada vez maior de plataformas de streaming tem surtido um efeito bom para o espectador: cada vez há mais opções nos catálogos. E a Globoplay, que tem investido em suas produções, tem uma série de estreias para janeiro. Entre os títulos que estarão disponíveis para os assinantes estão a esperada terceira temporada de The Good Doctor (dia 6), o documentário Medina (dia 31), sobre a vida do surfista brasileiro, e Chacrinha – A Minissérie (dia 7), baseada na história do apresentador.

Ainda no dia 3, quem chega à plataforma é a série Conturbado, com 19 episódios que contam a história de um adolescente que, após ficar cinco anos preso por assassinar a tia, volta para sua cidade natal. Quando um novo crime ocorre, ele torna-se o principal suspeito.

Também entrarão no catálogo da Globoplay Scanda, Arquivo X e Quantico. A inédita Luther, protagonizada por Idris Elba, também estreia junto a outros títulos exclusivos como a italiana Máfia Só Mata no Verão e as britânicas Sra. Wilson e Dinheiro Sujo.