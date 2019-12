Pedro Novaes se derrete pela mãe, Letícia Spiller: - A melhor atriz que existe no mundo

25/12/2019 | 08:11



Pedro Novaes está com tudo! O garoto, filho de Letícia Spiller e Marcello Novaes, estreou sua carreira de ator na novela Malhação - Toda Forma de Amar, e está encantando o público com seu personagem, o protagonista Filipe. Em entrevista, o ator falou sobre como é trabalhar com atores veteranos na novela teen e também rasgou elogios à mãe.

Em Malhação, Paloma Duarte e Joaquim Lopes interpretam os pais de Pedro, e o ator descreveu a experiência ao lado dos veteranos da teledramaturgia como incrível:

- Eles me ensinam muito enquanto estou no set, aproveito cada coisinha que eles fazem e pego pra mim. É muito fácil de trabalhar com a Paloma e o Joaquim, eles são muito espontâneos, divertidos. Mas além disso tudo, o profissionalismo, o jeito como lidar com os estudos, o set, está sendo um aprendizado muito bom pra mim, que eu dou muito valor.

Além de ator, Pedro também é baterista da banda Fuze, e contou sobre como concilia os dois projetos:

- Acabo fazendo uma relação muito boa entre a música e a atuação, consigo perceber vários fatores que fazem parte da arte nas duas profissões. É uma agenda bem milimétrica, minuciosa, feita com trabalho e dedicação. Mas está sendo lindo viver isso, fazer parte dessas duas coisas, e muito bom ver a conquista da banda e as portas que estão se abrindo também por causa do trabalho em Malhação.

O ator também revelou que, apesar de ter dois pais atores, nunca se sentiu pressionado a seguir na profissão, e falou sobre o momento em que contou a eles que tinha sido aprovado para Malhação.

- Quando fui dar a notícia, eles foram muito tranquilos, perguntaram: Meu filho, é isso que você quer fazer agora? Você quer seguir as duas coisas? Então vai, faça com prazer, com amor, com felicidade, vai experimentar e viver. Graças a Deus surgiu essa oportunidade. [...] Não é todo mundo que tem essa oportunidade que eu tive, que todos nós que estamos no elenco tivemos. Muita gente quer entrar, então somos privilegiados e temos que honrar o que estamos fazendo agora.

Quando o assunto foi a mãe, Letícia Spiller, Pedro foi só elogios! O rapaz contou que não sente ciúmes dela, e que a admira muito profissionalmente.

- Zero ciúmes da minha mãe, não sinto ciúmes algum. Adoro ver a simplicidade e a humildade dela de receber todos esses elogios, ela não se abala, não sobe à cabeça, ela simplesmente recebe aquilo com felicidade e faz o que ela quer. Se alimenta disso tudo mas olha para dentro dela e vive o lado artístico. Minha mãe tem um lado artístico absurdo, ela é uma artista muito absurda, é minha referência, a melhor atriz que eu acho que existe no mundo é ela.

Que lindo, né?