Pré-candidato ao Paço, Erick diz que Velásquez ‘é um fardo’

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



24/12/2019 | 07:00



Com missão de tentar novamente uma vitória do PT na concorrência pelo comando da Prefeitura de Rio Grande da Serra, o pré-candidato do partido Erick de Paula admite racha interno com o ex-prefeito da cidade Ramon Velásquez e sustenta que a legenda deve superar essa rusga para o processo eleitoral de 2020.

Apesar de nortear parte da fala em discurso mediador, Erick revela guardar mágoas dos ataques feitos por Velásquez e diz que sua pré-candidatura fez com que o PT “se livrasse de um fardo”, em ataque direto ao ainda correligionário.

“Minha relação com Ramon (Velásquez) continua distante. Ele começou a se aproximar do partido para ser candidato a prefeito e, agora que perdeu, se afastou novamente”, critica Erick, que já comandou o petismo na cidade. O ressentimento com Velásquez se deu, principalmente, depois que o ex-chefe do Executivo o acusou de praticar “golpe” para ser escolhido pela direção para disputar o Paço municipal no ano que vem.

“Como vou me aproximar de alguém que me acusa de golpista? Ele nem participou da cerimônia de posse da nova direção do PT em Rio Grande da Serra. Caso eu vença as eleições (majoritárias), eu não o convidaria para compor o governo”, salienta o pré-candidato.

Erick de Paula argumenta que o ex-prefeito não entregou documentação necessária dentro do prazo estabelecido e que deixou de cumprir normas do estatuto partidário e, por isso, seu nome foi preterido no páreo.

Para a pré-campanha, Erick de Paula planeja visitas específicas em Rio Grande, além de realizar encontros abertos ao público com especialistas que serão convidados para falar de saúde, segurança e educação. “O próprio (deputado federal, ex-ministro da Saúde da gestão de Dilma Rousseff, PT, e ex-ministro de Relações Institucionais de Luiz Inácio Lula da Silva, PT) Alexandre Padilha já se colocou à disposição para visitar Rio Grande e falar um pouco ao público”, pontua o postulante.