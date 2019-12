Respeito aos estudantes

Do Diário do Grande ABC



Várias foram as vezes em que o assunto uniforme escolar mereceu páginas em edições deste Diário. Por longo período com citações negativas. Com o tema associado a atrasos na entrega, contestação de processos licitatórios por parte de empresas cujas propostas não foram as vencedoras e até mesmo de compras superfaturadas. Inclusive com responsável por secretaria de Educação e outros servidores sendo indiciados pela Justiça.

Hoje, a notícia é diferente. Trata-se de antecipação no processo de compra para que os estudantes possam ter as roupas escolares mais cedo. De preferência no primeiro dia do calendário escolar de 2020.

A estimativa é que 196 mil alunos da rede pública municipal sejam contemplados em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires. Rio Grande da Serra não fornece os kits de vestimentas.

É sempre bom destacar que é obrigação dos gestores municipais a solução de problemas pontuais. Neste caso dos uniformes, já passava da hora de acabar com a farra do boi que se formou em torno da compra e distribuição.

Algumas iniciativas precisam ser enaltecidas, como a que é realizada pela Prefeitura de São Caetano há dois anos. O Executivo adotou o sistema de vales, em que repassa aos pais quantia necessária para a aquisição das peças. Além de tornar o processo mais ágil, ainda estimula a economia da cidade, pois a compra deve ser feita em malharias credenciadas e aptas ao atendimento.

Em São Bernardo, a aquisição das roupas começou no meio do ano. Com isso, crianças e adolescentes já estão recebendo os uniformes. Em Santo André, a entrega será no início do ano.

Mauá e Diadema optaram por fazer licitação para dois anos. Isso agiliza os trâmites e gera desgaste menor para o município e para quem vai utilizar os materiais.

Cuidar bem dos estudantes deve ser premissa básica de todas as prefeituras. Eles merecem respeito.