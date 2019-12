Prefeituras antecipam compra de uniformes para evitar atrasos

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



23/12/2019 | 07:00



Os municípios do Grande ABC anteciparam o processo de compra dos uniformes escolares neste ano para evitar atrasos na entrega dos kits, como em anos anteriores. A estimativa é a de que pelo menos 196 mil estudantes sejam beneficiados com a medida em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires. A cidade de Rio Grande da Serra não distribui uniformes escolares.

Pouco mais de um mês para iniciarem as aulas – previstas para o dia de 5 de fevereiro –, todas as cidades citadas já iniciaram os procedimentos para aquisição dos kits escolares municipais. Após as famílias terem enfrentado atrasos de até cinco meses na entrega das peças, em gestões anteriores, os municípios adiantaram o processo de compra dos kits na tentativa de evitar novos problemas.

Em Santo André, a entrega dos 32 mil kits aos alunos está prevista para ocorrer no primeiro dia de aula. A composição permanece a mesma do começo do ano, sendo duas bermudas, duas camisetas, uma camiseta polo, blusa de inverno e uma calça. O valor de investimento é de aproximadamente R$ 4,3 milhões.

São Bernardo abriu o pregão eletrônico para o fornecimento dos uniformes em junho. A distribuição dos kits para as escolas teve início no dia 3 de dezembro e o término do processo está programado para 15 de janeiro. A expectativa é a de que todas as crianças estejam com a vestimenta antes do primeiro dia de aula – as peças restantes serão entregues na reunião com os pais, agendada para o dia 4 de fevereiro. A projeção de atendimento é de 80 mil alunos com um investimento aproximado de R$ 11,3 milhões.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Prefeitura de São Caetano pretende fornecer, no começo de 2020, vale – de R$ 210 – diretamente aos pais ou responsáveis pelos alunos. O benefício deverá ser utilizado para obter kit composto por sete peças e as compras devem ser realizadas nas confecções autorizadas pela administração. Cerca de 22 mil alunos serão beneficiados no próximo ano.

Diadema e Mauá aderiram a modelo de licitação para compra dos uniformes escolares para dois anos consecutivos – 2019 e 2020. Juntas, as duas cidades atendem cerca de 54 mil estudantes e a promessa é a de que eles recebam os uniformes no início do ano letivo. Ribeirão Pires informou que também prevê a entrega dos kits no início de 2020, porém, não divulgou a situação do certame destinado à compra das peças tampouco o valor que pretende gastar.

