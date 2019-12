Luiza Possi encanta com foto do filho sorrindo: Meu príncipe é feliz

22/12/2019 | 14:11



Nada como riso de bebê! Luiza Possi encantou os seguidores com uma foto do filho sorrindo no último sábado, dia 21. A cantora é mãe do pequeno Lucca, de quase seis meses de vida, fruto do relacionamento com o diretor Cris Gomes. No clique, o bebê está olhando diretamente para a câmera e sorrindo, enquanto escorre um pouquinho de baba pela boca dele. Que coisa fofa!

Além disso, os olhos claros do neto de Zizi Possi também chamam bastante atenção. Na legenda da publicação, a loira até fez referência a isso com a letra de Olha, música de Chico Buarque. Ela escreveu:

Tem os olhos cheios de esperança... de uma cor que mais ninguém possui... Meu príncipe é feliz!

O post arrancou uma série de elogios de muitos dos fãs da cantora e algumas celebridades também fizeram questão de parar o que estavam fazendo e comentar na foto do garoto. Uma delas foi Alcione, que disse:

Esse pequeno é muito fofo! Feliz Natal pra vocês.

Já Claudia Leitte disse:

Não posso com isso!

A sertaneja Naiara Azevedo comentou:

Ele é muito muito muito lindo!