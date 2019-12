Antetokounmpo alcança "triple-double" e comanda Bucks em vitória sobre os Knicks

22/12/2019 | 08:49



Bastou 26 minutos para Giannis Antetokounmpo ser mais uma vez o destaque do Milwaukee Bucks e conduzir o time de melhor campanha desta temporada da NBA a mais uma vitória. O astro grego alcançou um "triple-double" - 22 pontos, 10 assistências e 11 rebotes - e foi o grande destaque na triunfo por 123 a 102 sobre o New York Knicks, em Nova York.

Em 26 minutos em quadra, Antetokounmpo não precisou fazer esforço para brilhar e liderar o líder da Conferência Leste à 26ª vitória em 30 jogos. O grego, no entanto, não fez tudo sozinho e teve a significativa ajuda de seus companheiros, como o armador Khris Middleton, cestinha do jogo com 23 pontos. Os Knicks sofreram o 23º revés e tem uma das piores campanhas.

Quem também segue inabalável e irrefreável é James Harden. O "Barba" passou mais uma vez da casa dos 40 pontos. Neste sábado, fez 47 e foi decisivo para o triunfo do Houston Rockets sobre o Phoenix Suns por 139 a 125, fora de casa. Ele ainda contribuiu com sete rebotes e outras sete assistências. Russell Westbrook também se destacou, com 30 pontos e 10 assistências. Os Rockets subiram para o quarto lugar da Oeste, e os Suns ocupam apenas a 11ª posição.

O novo vice-líder da Conferência Oeste, atrás apenas dos Los Angeles Lakers, é o Los Angeles Clippers, que subiu para o posto ao vencer o San Antonio Spurs fora de casa por 134 a 109. Kawhi Leonard esteve em quadra 27 minutos e teve participação fundamental no resultado, com 26 pontos, nove assistências e sete rebotes. Demar Derozan anotou 24 pontos e foi o destaque dos Spurs, que ocupam o décimo lugar da Oeste.

Em franca recuperação na temporada, o Utah Jazz derrotou o Charlotte Hornets por 114 a 107, fora de seus domínios, e chegou à quinta vitória seguida. O ala-pivô Bojan Bogdanovic foi o cestinha, com 26 pontos, mas o pivô francês Rudy Gobert chamou ainda mais a atenção pelo desempenho no garrafão, de modo que apanhou 19 rebotes, fez 17 pontos e foi decisivo no final do jogo. A franquia de Utah permaneceu no sexto posto da Oeste, enquanto que o time da Carolina do Norte é o nono da Leste.

O Philadelphia 76ers quebrou a série de três derrotas na NBA ao superar o Washington Wizards por 125 a 108 em casa. Joel Embiid e Josh Richardson fizeram 21 pontos cada e lideraram o triunfo do time da Filadélfia, que busca voltar ao Top 3 da Leste - hoje é o sexto colocado. A equipe da capital norte-americana, por outro lado, amargou o terceiro revés consecutivo e tem uma das piores campanhas da conferência.

Veja os outros resultados dos jogos deste sábado:

Brooklyn Nets 122 x 112 Atlanta Hawks

Detroit Pistons 107 x 119 Chicago Bulls

Memphis Grizzlies 119 x 115 Sacramento Kings

Portland Trail Blazers 113 x 106 Minnesota Timberwolves

Confira os jogos da rodada de domingo da NBA:

Toronto Raptors x Dallas Mavericks

Boston Celtics x Charlotte Hornets

Milwaukee Bucks x Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers

Los Angeles Lakers x Denver NuggetsN