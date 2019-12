Passeio crítico no aniversário de Diadema

Ademir Medici



Os dois principais divulgadores do dia a dia da aniversariante Diadema, presenças constantes na coluna Palavra do Leitor, do Diário, estão no programa Memória na TV desta semana. E deixam mensagens críticas.

“Gostaria que Diadema fosse mais ativa, com mais atividades para a população. A gente tinha festas quase todas as semanas, promoções e mais promoções. Diadema hoje está parada, muito parada”, afirma o jornalista Arlindo Ribeiro, o Ligeirinho, que nos anos 70 trabalhou no Diário.

“Gostaria imensamente que o administrador levasse em conta a preservação dos bens patrimoniais. A casa do professor Miguel Reale foi demolida na calada da noite. A Praça Castelo Branco está sendo descaracterizada”, acentua o professor João Paulo de Oliveira.

Ao longo do programa, os dois entrevistados relacionam os pontos referenciais que consideram mais importantes da cidade de Diadema, começando pelo chamado Monumento à Santa, no bairro Serraria, erigido por ação direta de dona Ruyce Ferraz Alvim.

Outros pontos relacionados por João Paulo e Ligeirinho: orquidário, Corredor ABD, casa do ex-prefeito Evandro Caiafa Esquivel, festa de Nossa Senhora dos Navegantes, capela antiga de Bom Jesus em Piraporinha e a escola Trivinho (a mais antiga da cidade).

Diário há 30 anos

Quarta-feira, 20 de dezembro de 1989 – ano 32, edição 7254

Manchete – Eleições presidenciais (desdobramentos): Collor tentará trégua com derrotados; Lula quer organizar um gabinete de oposição

Cena Política (Joaquim Alessi) – Tarde demais para as lamentações daqueles que agora temem a Collor.

Contexto – Erros e circunstâncias abateram Lula no final (Virgínia Pezzolo).

Futebol – O Saad, de São Caetano, estava deixando o Grande ABC, segundo informações do seu presidente e fundador, Felício Saad.

O dirigente adiantava que o clube vai para outra cidade.

A decisão era mais um lance do confronte do Saad com o prefeito Luiz Tortorelli.

O Saad estava licenciado da Divisão Especial do Campeonato Paulista.

Em 20 de dezembro de...

1914 – Sociedade Amantes da Pelota (bocha), recém-criada em Santo André, realiza função no seu frontão, com grande assistência. Vitória da dupla Zinho e Paulista, por 20 a 18. Presença da banda musical local.

1919 – Regressa a Santo André o industrial Rodolpho Streiff, depois de passar alguns meses na Europa. Ele é o principal dirigente da Streiff, empresa criada no fim do século XIX.

1939 – Com fábrica em São Caetano, a General Motors oferece almoço à imprensa, no Hotel Esplanada, em São Paulo. Não houve discursos...

A II Guerra. Do noticiário do Estadão: afundado pela própria tripulação o barco alemão ‘Columbus’.

1944 – Iraci de Morais, 16 anos, residente à Rua Jaú, bairro dos Meninos, é atropelado e gravemente ferido no km 12 da Via Anchieta pelo automóvel placa 19.007, dirigido por Roberto Henrici.

Trecho do planalto da Via Anchieta já estava liberado antes da sua inauguração oficial, o que ocorreria em 1947.

Meninos foi o primitivo nome do bairro Rudge Ramos, em São Bernardo.

Rua Jaú serve à Vila Jaú, um dos primeiros loteamentos de Rudge Ramos.

Fundação da FGV (Fundação Getúlio Vargas).

1959 – Forma-se o Museu de São Caetano, com a obtenção de vários objetos históricos:

1 – Um aquecedor de ambiente, que funciona à brasa e que foi trazido da Itália em 1879 pela família D’Agostini.

2 – Um almofariz de bronze que era usado pelos colonizadores de São Caetano para triturar as drogas.

3 – Uma imagem de Cristo crucificado, trabalhada em madeira, que teria pertencido à capela da antiga Fazenda São Caetano.

Criado pelo decreto número 716, de 30 de novembro de 1959, o Museu de São Caetano iniciaria em breve suas atividades em prédio da Rua Baraldi, outrora ocupado pelo PS Municipal, com planos de transferir-se ao Paço Municipal, ora em construção.

Nota – A notícia foi publicada pelo Estadão, autoria do jornalista Hermano Pini Filho, que entrevistara o encarregado do museu, José de Souza Martins.

2004 – Fundado o São Bernardo Futebol Clube.

2014 – Gabriel Medina é o campeão da temporada 2014 da ASP (Associação dos Surfistas Profissionais).

Santos do Dia

Domingos de Silos

LIBERATO OU LIBERAL. Cônsul, descendente de uma família nobre. Tornou-se cristão, renunciando à carreira e à política. Preso e condenado à morte sob o reinado de Claudio, o gótico (269-270). Mártir de Roma

Hoje

Dia da Bondade

Dia do Mecânico

Municípios Brasileiros

Cinquenta e seis municípios celebram aniversários em 20 de dezembro, a maioria do Estado de Pernambuco, entre eles, Cedro, Primavera, Saloá, Santa Maria do Cambucá, Solidão e Tacaimbó.

