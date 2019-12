Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



23/12/2019 | 07:00



Os últimos 12 meses não foram fáceis, principalmente no Brasil. Não é por isso que a retrospectiva do ano tem de focar apenas nos momentos tristes. Tanto que amanhã, após Amor de Mãe, a Rede Globo vai exibir o especial A Gente Riu Assim, que comentará os acontecimentos mais importantes do período.

Em formato de mesa-redonda, o grupo capitaneado por Galvão Bueno na versão de Marcelo Adnet, vai ter Rogerinho do Ingá (Caito Mainier), do Choque de Cultura, Jorge Bevilácqua (Welder Rodrigues), do Tá no Ar, Super Moro (Antonio Fragoso), do Zorra, Cacilda (Fabiana Karla) e Dona Bela (Betty Gofman), da Escolinha do Professor Raimundo, além da Mãe (Paulo Vieira) de Isso é Muito a Minha Vida.

“Este ano a gente escolheu uma mesa-redonda de especialistas, inspirada nas mesas-redondas do esporte. É uma maneira diferente de amarrar a narrativa do ano”, explica a redatora Martha Mendonça.

Entre os assuntos discutidos estão desde a vitória da Seleção na Copa América até os 90 anos da Fernanda Montenegro, mas vai ter também espaço para lembrar do fogo na Amazônia, além dos filmes brasileiros premiados no Exterior.