18/12/2019 | 08:05



Tudo começou em 2015, quando o cantor Thiaguinho e o ator Rafael Zulu criaram o projeto Tardezinha, um show de pagode que se tornou sucesso no Brasil e que agora vai virar série na Globoplay.

Após percorrer 51 cidades do País, em um total de 163 edições, deu origem a dois álbuns ao vivo (Som Livre). Para se ter uma ideia, o encerramento do projeto foi no domingo, 15, no Estádio do Maracanã, com ingressos esgotados. Série documental terá quatro episódios, com bastidores das apresentações.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.