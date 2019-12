Confraternizações de fim de ano

Maria Sartori

Diretora de recrutamento da Robert Half



17/12/2019 | 07:20





Para alguns pode parecer meio óbvio o que vou listar na coluna de hoje. Porém, como vez ou outra nos deparamos com profissionais que exageram nas confraternizações corporativas, nunca é demais relembrar alguns pontos importantes sobre o tema. Dê uma lida e bom divertimento!

1– Compareça

Nem todo profissional gosta de participar de confraternizações promovidas pela empresa ou por colegas do departamento. Mas não comparecer a nenhum evento pode fazer com que você transmita a mensagem de que é uma pessoa antipática ou indelicada. Você não precisa permanecer no local todo o tempo. Chegue, cumprimente o chefe, fale com o responsável pela organização do encontro, circule entre os demais convidados e se retire discretamente.

2 – Cuidado com a escolha da roupa

Para não errar na escolha da roupa, avalie o formato e o local do evento. Na dúvida, busque por informações com a pessoa responsável pela organização da festa. Na impossibilidade de fazer isso, opte por produção discreta.

3 – Tenha atenção às brincadeiras

Entenda o momento como oportunidade para estreitar relacionamentos e não para paquerar ou jogar indiretas aos pares de trabalho. Lembre-se dessa regra, inclusive, no discurso da entrega de presentes do amigo-secreto.

4 – Interaja com os demais

Fale com quem você já conhece, mas não esqueça de se aproximar daqueles com os quais não tem muito contato no dia a dia. Com sutileza, aproxime-se, diga seu nome, com quem trabalha e o que faz. Faça perguntas sobre as atividades do outro e veja como o bate-papo evolui. Durante as conversas, concentre-se nos pontos positivos das situações e evite estimular quem estiver tecendo críticas à empresa, aos chefes ou aos colegas.

5 – Nem tudo o que acontece precisa ser postado na rede

Só poste fotos do evento se tiver certeza de que as pessoas que aparecem na imagem concordam com a divulgação. Tenha em mente também quais são as políticas da empresa quanto à divulgação de informações nas redes sociais.