Depois de algumas brigas com a família, Leonardo aparece com o neto no colo

15/12/2019 | 14:10



Leonardo estava de passagem pelo Rio de Janeiro no último sábado, dia 14, por conta de uma apresentação que o cantor fez junto com os Amigos. Já descansado, o artista que manteve sérias divergências com a família foi visto ao lado de seu neto, Noah.

A criança de apenas três anos de idade é fruto do relacionamento da filha de Leonardo, Jéssica Beatriz Costa, com Sandro Pedroso, ex- participante de A Fazenda 10. No instagram, a mãe da criança compartilhou o momento do encontro dos dois e escreveu:

Matando a saudade do vovô!

E parece que a confusão da família deu realmente uma melhorada porque até a atual esposa do cantor, Poliana Rocha, deixou um comentário na imagem.

Ele está fofo demais!

Para quem não lembra, Leonardo e alguns outros filhos não marcaram presença no casamento de Jéssica Beatriz com o ator Sandro Pedroso, o que acabou resultando nesta confusão toda e um certo afastamento do cantor da família, mas parece que tudo são águas passadas, né!?