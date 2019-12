Olivia Newton-John e John Travolta usam figurino de Grease pela primeira vez após o filme!

14/12/2019 | 12:11



Momento nostalgia! Olivia Newton-John e John Travolta usaram, pela primeira vez desde o lançamento de Grease: Nos Tempos da Brilhantina, seus figurinos do longa, durante o evento Meet n' Grease Sing-Along, que aconteceu na Flórida, Estados Unidos, na última sexta-feira, dia 13.

Newton-John, que deu vida à certinha Sandy no filme icônico, postou uma foto dos bastidores em seu Instagram em que possível vê-la usando o conjunto de saia amarela, blusa branca e cardigã amarelo famoso de sua personagem. Enquanto isso, Travolta reencarnou o bad boy Danny com direito a jaqueta de couro e tudo.

Na legenda, a atriz escreveu:

Primeira vez usando o figurino desde que fizemos o filme! Estou tão empolgada!

Mais tarde, a atriz trocou o look comportado pelo conjunto de couro que sua personagem usa no final do filme, durante a apresentação de You're The One That I Want - momento registrado por Travolta em uma série de vídeos publicados em seu Instagram.