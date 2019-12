Possível rival do Fla no Mundial, Liverpool renova contrato com Jürgen Klopp

13/12/2019 | 09:54



Prestes a desembarcar no Catar para a disputa do Mundial de Clubes, o Liverpool anunciou nesta sexta-feira a renovação do técnico Jürgen Klopp. O festejado treinador de 52 anos, responsável por levar a equipe inglesa ao título da Liga dos Campeões na temporada passada, estendeu seu vínculo até 2024. Seu contrato anterior se encerraria em junho de 2022.

Klopp chegou ao tradicional clube inglês em outubro de 2015 e demorou para faturar seu primeiro título pela equipe. Foram três finais seguidas com derrota até a conquista da última Liga dos Campeões. Antes, fora vice-campeão do mesmo torneio, na temporada anterior, e vice também da Liga Europa e da Copa da Liga Inglesa.

Além da consagração europeia, Klopp liderou a equipe no vice-campeonato inglês na temporada passada, quando perdeu o título por apenas um ponto para o Manchester City, mesmo somando incríveis 97 pontos. Na atual edição, o Liverpool é o único invicto, na liderança disparada, com oito pontos de vantagem sobre o vice Leicester City.

"Quando eu vejo o desenvolvimento do clube e o trabalho colaborativo que continuar a acontecer neste lugar, sinto que minha contribuição só pode aumentar", declarou Klopp, que não demorou para conquistar a torcida logo em sua chegada, por conta do seu estilo espontâneo e passional.

"Quando eu cheguei aqui em 2015, percebi logo que eu e o clube seríamos perfeitos um para o outro. Hoje acho até que subestimei esta situação. É somente com total crença de que a colaboração continua sento totalmente complementar, de uma parte a outra, que fui capaz de acertar este compromisso até 2024", disse o técnico.

Sob o comando de Klopp, o Liverpool busca nesta temporada encerrar um longo jejum de conquistas no Campeonato Inglês, competição que não vence desde 1989-90, quando ainda não havia a Premier League, liga que organiza o campeonato. Até então, o Liverpool era o recordista de títulos, com 18 troféus. Nos últimos anos, foi superado pelo rival Manchester United, atualmente com 20.

E o time não parece longe da conquista, em razão da ampla vantagem na tabela. "Para qualquer um que aspira competir num ambiente onde cada elemento da organização está em sua melhor condição, do apoio dos torcedores à visão dos proprietários, não há lugar melhor para trabalhar do que aqui", afirmou Klopp.

Com o contrato renovado, o treinador tem como meta próxima nos próximos dias a busca pelo inédito título do Mundial de Clubes da Fifa. O time inglês estreará na quarta-feira que vem, em Doha, no Catar, contra o vencedor do duelo entre Monterrey (México) e o Al-Sadd (Catar). Se confirmar o favoritismo e chegar à final, o Liverpool poderá cruzar com o Flamengo, na briga pelo título.