Sabrina Sato, Ticiane Pinheiro, Xuxa Meneghel e mais gravam Família Record

10/12/2019 | 11:11



Na última segunda-feira, dia 9, o elenco da Record gravou o Família Record, um programa especial de fim de ano que traz atrações musicais, além de um amigo secreto mais do que especial, entre os principais contratados da casa. A apresentação ficou por conta de Sabrina Sato, que publicou foto do look na ocasião:

Me arrumei toda porque hoje foi dia de apresentar o Família Record desse ano. Muito especial, escreveu na legenda.

Ana Hickmann quis ousar na produção e adotou um visual diferente, com uma peruca enorme! Por meio de um vídeo, ela mostrou o passo a passo da aplicação do acessório e depois mostrou o resultado final:

TRANSFORMAÇÃO!!! Estou amando esse cabelão. Prontíssima para gravar a #FamíliaRecord.

Rodrigo Faro também registrou alguns momentos de bastidores e indicou, por vídeo, que Xuxa Meneghel esteve presente na gravação, assim como Ticiane Pinheiro. Divertida, a apresentadora conversou com Fernando e Sorocaba e aproveitou para cutucar o namorado de Maiara, mandando um recado direto para a sertaneja:

- O Fernando tá falando que a Maiara é muito ciumenta, por isso ele tá falando que não sabe se vai casar! Porque ela realmente tem que melhorar, trabalhar o ciúmes dela para me convidar para o casamento, porque eu quero ir na festa!, disse, em seguida, mostrando Sorocaba, que recentemente pediu a namorada em casamento.

Fernando ainda complementou:

- Ela tem que ser menos ciumenta, disse, rindo.

Tici, que trocou de roupa, ainda postou um clique de grande parte do elenco reunido. Lembrando que o programa vai ao ar em dois dias: 17 e 19 de dezembro e ainda conta com a presença de Marcos Mion, Renata Alves, Cesar Filho, Felipe Bronze, Geraldo Luis, Luiz Bacci, Adriana Araujo, Roberta Piza, Salcy Lima, Mylena Ciribelli, Eduardo Ribeiro, Felipe Cunha, Day Mesquita e Rafael Sardão. Além de Fernando e Sorocaba, Daniel é a outra atração musical!