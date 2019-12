Flamengo domina a seleção do Brasileirão

Dérek Bittencourt



10/12/2019 | 07:00



A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) premiou ontem, em grandiosa festa no Rio de Janeiro, os melhores jogadores do Brasileirão. E o campeão Flamengo teve nove jogadores mais o técnico Jorge Jesus na seleção. O atacante são-bernardense Gabriel ganhou troféu pela artilharia, com 25 gols, enquanto seus colegas Bruno Henrique e Everton Ribeiro levaram, respectivamente, como melhor jogador e craque da galera. O prêmio de gol mais bonito também ficou com um flamenguista: Arrascaeta, pelo tento de bicicleta anotado sobre o Ceará, no Castelão. Já Michael, do Goiás, foi a revelação.

A seleção foi eleita por capitães dos clubes, treinadores e jornalistas, e foi composta da seguinte forma: Santos (Athletico-PR); Rafinha (Flamengo), Rodrigo Caio (Flamengo), Pablo Marí (Flamengo) e Filipe Luis (Flamengo); Bruno Guimarães (Athletico-PR), Gerson (Flamengo) e Everton Ribeiro (Flamengo); Arrascaeta (Flamengo), Bruno Henrique (Flamengo) e Gabriel (Flamengo). Técnico: Jorge Jesus (Flamengo).

Sem a certeza da continuidade no Rubro-Negro – pertence à Inter de Milão – Gabriel vê a equipe carioca “muito à frente” dos rivais brasileiros. “Creio que o dinheiro não entra em campo. Para buscar o Flamengo, tem que treinar bastante, se dedicar, fazer um trabalho diferente do que fizeram este ano, porque o Flamengo mostrou que está muito à frente. Não só em investimento, mas também em campo, que é o que interessa”, declarou. “Acho que em termos de número, sim (é o melhor ano da carreira), e também de títulos, que era o que eu buscava. Foi por isso que fui para o Flamengo, para ser campeão. Obviamente que títulos individuais enriquecem isso, mas meu objetivo era ser campeão. Fico muito feliz por ter sido campeão do Carioca, do Brasileiro, da Libertadores e quem sabe tem o Mundial também”, emendou o são-bernardense, referindo-se ao torneio que o Flamengo inicia a disputa no dia 17.

ELAS

A festa da CBF deu espaço para as mulheres, com a premiação da seleção das melhores do Brasileirão feminino, com atletas de Ferroviária, Corinthians, Santos e Internacional. Moradora de Santo André, a lateral-esquerda Tamires, do Timão, integrou a equipe das melhores da competição e ainda levou para casa o prêmio de gol mais bonito.

BOLA DE PRATA

A premiação, antigamente promovida pela revista Placar e atualmente realizada pela ESPN, chegou à 50ª edição e teve uma seleção com semelhanças e diferenças composta por: Diego Alves (Flamengo); Rafinha (Flamengo), Lucas Veríssimo (Santos), Gustavo Gómez (Palmeiras) e Jorge (Santos); Willian Arão (Flamengo), Gerson (Flamengo) e Arrascaeta (Flamengo); Bruno Henrique (Flamengo), Dudu (Palmeiras) e Gabriel (Flamengo). Técnico: Jorge Jesus (Flamengo). A revelação foi Michael (Goiás) e o gol mais bonito, de Arrascaeta (Flamengo). A Bola de Ouro, prêmio máximo, ficou com o goleador Gabigol.