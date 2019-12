Casa Ronald McDonald entrega novo refeitório e cozinha na unidade de Santo André

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



09/12/2019 | 16:28



A Casa Ronald McDonald soma mais uma conquista este ano. Na tarde desta segunda-feira (9) a unidade inaugurou o novo refeitório e cozinha ampliados e revitalizados para atender as 23 famílias hospedadas no local.

Durante os quatro meses de reforma, o ambiente recebeu câmera frigorífica, máquina de lavar, fogão, novas bancadas em inox, aparelhos de aquecimentos dos alimentos e 12 jogos de mesas com quatro cadeiras cada. Além da ampliação do espaço com pintura, novas iluminações e ventiladores.

"Antes, o equipamento já era um refeitório, porém, precisávamos arrumar a sua estrutura, também no sentido de colocarmos de acordo com as normas da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)", declara o presidente da Casa, Nelson Tadeu. Ao todo, foram investidos cerca de R$ 359 mil ofertados pela Fundação Salvador Arena.

Além disso, o ambiente recebeu um apelido carinhoso pelos funcionários de Espaço Tucunaré, em homenagem aos hóspedes da casa que, a maioria deles, vieram da região Norte do País para tratamento na Casa Ronald. "Eles gostam muito de peixe e açaí, tanto que ficamos na dúvida, mas optamos pelo Tucunaré como uma singela homenagem", avalia Tadeu.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santo André, Ana Carolina Barreto Serra, destaca a importância da parceria entre a iniciativa privada com o poder público. "(Essas ações) trazem um acolhimento especial para quem precisa. Sempre ajudamos a Casa (Ronald) com nosso Banco de Alimentos da cidade, não só com as refeições, mas também com kits de higiene e produtos de limpeza", ressalta.

Na ocasião, o chef andreense Arthur Sauer foi o responsável pelo almoço especial. No cardápio, contra filé ao molho de vinho tinto, polenta mole, arroz branco, feijão e sobremesas.

Mais informações, amanhã (10) no caderno de Setecidades.