Obras de manutenção acontecem em todo o SAI nesta semana

09/12/2019 | 11:16



A Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), programou obras de manutenção em todas as rodovias, de 9 a 15 de dezembro. Os trabalhos estão estabelecidos em contrato com o Governo do Estado de São Paulo, sob fiscalização da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), e têm como objetivo manter a qualidade das rodovias, a segurança viária e o conforto dos usuários.



Os serviços de manutenção no pavimento, reforço da sinalização horizontal e reparos nas juntas de dilatação serão realizados ao longo da via Anchieta, do km 9,7 ao km 65, tanto na pista norte, quanto na pista sul, das 08h às 17h e das 21h às 05h. As placas da rodovia serão lavadas, do km 40 ao km 65, e as passarelas e os viadutos passarão por manutenção, do km 62 ao km 65, assim como as defensas metálicas do km 9 ao km 40 do km 58 ao km 65. Esses serviços vão ocorrer no sentido litoral e no sentido capital, sendo o primeiro no período noturno, das 21h às 05h e os outros dois durante o dia, das 08h às 17h.



Na rodovia dos Imigrantes haverá recuperação do pavimento, reforço da sinalização horizontal e reparos nas juntas de dilatação e nas defensas metálicas da via, em toda a sua extensão, do km 11 ao km 70, nos dois sentidos, das 8h às 17h e das 21h às 5h, sendo que os trabalhos da última obra vão acontecer apenas durante o dia. As placas instaladas do km 41 ao km 70 da via, tanto na pista norte quanto na pista sul, também serão lavadas, das 21h às 05h. Além disso, haverá manutenção dos taludes, na altura do km 35 da pista sul, e do km 45, das 08h às 17h. As passarelas e viadutos da Imigrantes, localizados do km 14,6 ao km 40,9, do km 45,6 ao km 70, também vão passar por manutenção, sempre das 07h às 17h.



Nas rodovias Cônego Domênico Rangoni (CDR) e Padre Manoel da Nóbrega (PMN) estão previstos, em toda a extensão das vias e em ambos os sentidos, serviços de recuperação de pavimento, reforço da sinalização horizontal e reparos nas juntas de dilatação, das 08h às 17h e das 21h às 05h. As rodovias ainda terão, em todo o trecho e nos dois sentidos, serviços de lavagem de placas e manutenção nas defensas metálicas e nas passarelas e viadutos. As lavagens das placas estão previstas para acontecer no período noturno, das 21h às 05h, e os demais serviços estão previstos para ocorrer durante o dia, das 08h às 17h. Na Cônego também está programado o serviço de recuperação de drenagem em ambos os sentidos, do km 248 ao km 247, das 08h às 17h.

As Interligações Baixada e Planalto e o acesso ao Guarujá pela SP-248, vão ter, em todo o trecho e nos dois sentidos, trabalhos de reforço da sinalização horizontal, de recuperação de pavimento e de manutenção nas juntas de dilatação e nas defensas metálicas, sendo o reforço da sinalização realizado das 08h às 17h e das 21h às 05h e o reparo nas defensas das 08h às 17h. Já a recuperação do pavimento e os trabalhos nas juntas, acontecerão durante o dia, na Interligação Baixada e no acesso ao Guarujá. Na Interligação Planalto, os trabalhos serão realizados durante o dia e à noite, das 21h às 05h. A Interligação Baixada e a SP-248 também vão receber serviços de lavagem de placas em todo o trecho, nos dois sentidos, das 21h às 05h.

Além das obras citadas, serviços de varrição mecanizada, cata papel, coleta de lixo e entulho, poda, implantação de dutos, limpeza de drenagem e reparo no guard-rail serão realizados nas rodovias. Durante os trabalhos, sempre que necessário, faixas e acostamentos serão devidamente bloqueados e sinalizados para garantir a segurança viária dos motoristas e trabalhadores. As datas e horários dos serviços podem ser alterados conforme as condições de tráfego e clima, ou por alguma ocorrência não prevista no SAI.



Bloqueios



Não estão previstos bloqueios para obras e nem para a transposição de cargas especiais na semana de 09 a 15 de dezembro.