Congresso Nacional do PSDB debate gestões públicas, emprego e democracia

07/12/2019 | 12:29



Membros do PSDB estão reunidos em Brasília, neste sábado, para debater a agenda do partido no "Congresso Nacional 2019 - PSDB pelo Brasil". Em sua conta no Twitter, o presidente da legenda, Bruno Araújo, disse que a democracia, a eficiência das gestões públicas, o emprego e a redução de desigualdades estariam no centro das discussões. "Pela primeira vez nossos líderes chegam a Brasília para ouvir o que pensam centenas de milhares de nossos filiados. Decisões de baixo para cima", afirmou na publicação. Segundo o tucano, o encontro reúne mais de 700 delegados da legenda.

Na conta oficial do PSDB no Twitter, o partido ressalta que o desemprego no Brasil, atualmente, atinge sobretudo os jovens. "Um problema que representa e alimenta o momento econômico do País. Como inverter esse quadro?", questiona.

Na área de educação, os debates foram liderados pelo prefeito de Lins (SP), Edgar Souza. "Como garantir um ensino básico de qualidade para todos?", questiona a mensagem. Já na área da saúde, o debate é conduzido pelo ex-secretário de Saúde de Minas Gerais e ex-deputado Marcus Pestana.

O ex-deputado federal e economista Luiz Carlos Hauly, autor de uma das propostas da reforma tributária na Câmara, ficará responsável por coordenar as discussões sobre desenvolvimento econômico durante congresso partidário.

O PSDB afirma que ouviu opiniões da população por três meses, por meio de enquetes, vídeos e pesquisas para coletar informações que seriam utilizados no evento de hoje.