Jacaré, ex É o Tchan, aparece como policial no Canadá, entenda!

06/12/2019 | 16:11



O dançarino mais amado do Brasil na década de 90, Jacaré, do É o Tchan, apareceu com um uniforme bem diferente do da época da banda de axé: o de policial!

Sua esposa, Gabriela Mesquita, postou um clique de Edson Cardoso em uma roupa de policial.

Mas se engana quem pensa que Jacaré entrou para a força policial do Canadá, onde mora com a família. Gabriela revelou ao jornal Extra que Edson usou o figurino para um papel em um filme americano, rodado no país vizinho.

Ele ainda trabalha como ator. E essa foi uma cena que ele fez. Achei tão perfeita a caracterização que fiz essa brincadeira, contou ela, que disse também que Jacaré ainda atua bastante.

Para quem não se lembra, no Brasil, ele atuou em séries como A Turma do Didi e Aventuras do Didi.